Němečtí aktivisté bojkotují španělské jahody kvůli suchu v národním parku

Do Španělska dorazila tento týden skupina poslanců německého parlamentu, která chtěla zkontrolovat, zda pěstitelé jahod v Andalusii zavlažováním svých polí neohrožují národní park Doňana potýkající se už několik let se suchem. Inspekci na jihozápadě Španělska ale nakonec zrušila se zdůvodněním, že nechce zasahovat do kampaně před parlamentními volbami, jež se uskuteční příští měsíc. Informovala o tom španělská média.

Devět poslanců Bundestagu vyrazilo do Madridu kvůli kampani, kterou vedou němečtí aktivisté proti španělským jahodám. Platforma Campact spustila petici, kterou vyzývá velké německé obchodní řetězce, jako Lidl či Aldi, aby neprodávaly jahody ze španělské provincie Huelva. "Zastavte krádeže vody levnými jahodami!" volají aktivisté, kteří zatím shromáždili na 164 000 podpisů.

Sdružení španělských pěstitelů jahod Interfresa samo vyzvalo delegaci německého parlamentu, aby se přijela přesvědčit, že dodržují všechna pravidla a při zavlažování neohrožují národní park. Podle kritiků ale pěstitelé v oblasti k zavlažování používají i nelegálně navrtané studně.

Park Doňana je biosférickou rezervací a od roku 1994 je zapsán na seznamu přírodního dědictví UNESCO. V posledních letech je ale ohrožen úbytkem vody, za nějž podle ekologů nemůže jen nedostatek srážek, ale i intenzivní zemědělství v jeho okolí. Kvůli chystané legislativě regionální andaluské vlády týkající se zavlažování v oblasti hrozí parku i případné vymazání ze seznamu přírodního dědictví UNESCO.

Kauza této národní přírodní rezervace na jihozápadě Španělska se už stala i jedním z témat kampaně před parlamentními volbami, které se v zemi konají 23. července. "Popíráním ničíme naše životní prostředí a ohrožujeme místní ekonomiku. Zachraňme Doňanu," napsal na twitteru levicový premiér Pedro Sánchez, který kritizoval plány pravicové regionální vlády v Andalusii týkající se parku. Předseda andaluské vlády Juanma Moreno mu zase vzkázal, že ohrožuje živobytí místních zemědělců.

