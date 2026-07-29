Soud v Plzni dal pokutu a zákaz funkcí za legalizaci cesty u Klínovce
Lesní cestu nicméně legalizoval v březnu Krajský úřad Karlovarského kraje. Učinil tak po rozsudku krajského soudu v Plzni ze září 2025, který stanovil, že šlo o lesní cestu a nikoliv sjezdovku. Soud tehdy přehodnotil prvoinstanční rozsudek ve věci trestného činu poškození a ohrožení životního prostředí. Snížil udělené pokuty a dospěl k závěru, že se neprokázalo, že by ke stavbě z roku 2018 bylo zapotřebí stavební povolení, a především, že nejde o sjezdovku, ale o lesní cestu. Tím argumentovaly Lesy Jáchymov. Inspekční orgány ochrany přírody ale poukazovaly v trestním řízení na to, že jde o propojení dvou sjezdovek, areálu Klínovec a Neklid.
Krajský úřad Karlovarského kraje pak následně letos v odvolacím řízení z 9. března změnil rozhodnutí stavebního úřadu Městského úřadu Ostrov.
"Krajský úřad Karlovarského kraje tímto rozhodnutím nenařídil odstranění samotné lesní cesty a současně dodatečně povolil terénní úpravy provedené v souvislosti s její realizací. Důvodem bylo rozlišení samotné lesní cesty, která byla posouzena jako stavba pro plnění funkcí lesa a jako taková nevyžadovala povolení podle stavebního zákona, a souvisejících terénních úprav, které povolení vyžadovaly," sdělila ČTK mluvčí krajského úřadu Veronika Svobodová. Předmětem řízení podle ní ale nebylo povolení případného využívání lesní cesty jako sjezdovky nebo k jinému účelu.
Společnost Lesy Jáchymov začala lesní cestu stavět v roce 2018. Mezi oběma skiareály byl kvůli tomu vykácen bez povolení 2,5 kilometru dlouhý pás lesa v šířce až 27 metrů. Bývalému jednateli lesů za to soud uložil pokutu 100 000 korun, Lesy Jáchymov soud potrestal pokutou půl milionu korun.
Punčochářová se podle serveru snažila stavbu později legalizovat nezákonnými rozhodnutími, například vydáním kolaudačního souhlasu, aniž bylo vydáno stavební povolení.
Karlovarská soudkyně Ivana Koprnická na jaře uvedla, že stavební úřad v Jáchymově nebyl místně příslušný vydávat k dané stavbě rozhodnutí, uvedly Novinky.
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