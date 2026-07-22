Společnost Lázně Bělohrad zvažuje výstavbu domů, proti záměru vznikla petice
U Bažantnice by mohlo podle společnosti vzniknout deset rodinných domů pro lékaře, lázeňský personál a management. "Je to součást personální strategie udržitelnosti lázeňského a léčebného podniku. Návrh není v rozporu s veřejnými zájmy. Domy jsou součástí celostního záměru," sdělil ČTK hlavní architekt návrhu a zástupce společnosti Tomáš Jiránek.
Společnost si nechala pro lázeňský park, tzv. Bělohradskou bažantnici, vyhotovit návrh rozvojové koncepce, která podle Jiránka rozvijí původní urbanisticko-krajinářský návrh lázeňského města z roku 1903. Koncepce podle něj navrhuje i kvalitnější parkování pro rezidenty či kultivaci lázeňského parku.
"Akciová společnost Lázně Bělohrad si je plně vědoma kulturně-historických, léčebných, rekreačních a ekologických hodnot svého území. Spoluprací architektů s Agenturou ochrany přírody a krajiny a krajským úřadem byl návrh představen a společně schválen. Jsme připraveni k otevřenému korektnímu dialogu," uvedl Jiránek.
Petice požaduje posouzení záměru výstavby a také, aby se veřejnost včas mohla s ním seznámit. "Obáváme se, že uvažovaný záměr výstavby může negativně ovlivnit krajinný ráz lokality, přírodní hodnoty území, vodní režim, zvýšit dopravní zatížení a snížit kvalitu života zejména obyvatel okolních nemovitostí," uvádí petice, má přes 120 podpisů. Požaduje, aby před vydáním jakéhokoli rozhodnutí týkajícího se zamýšlené výstavby byly posouzeny možné dopady na Bělohradskou bažantnici a okolí a lokalitu U Pardoubku. Podle kritiků jde v obou případech o developerský projekt vzdálený lázeňství.
Na červnovém zastupitelstvu společnost svou vizi představila. "Smyslem prezentace bylo seznámit zastupitele i veřejnost s touto vizí již v jejím úplném začátku, otevřít diskusi a umožnit, aby zazněly připomínky, názory i obavy občanů ještě před případnými dalšími kroky,“ uvedla starostka Alena Kuželová (SNK Bělohradsko). Radnice podle ní neučinila žádné rozhodnutí směřující ke změně územního plánu a bez projednání a posouzení všech souvislostí takové rozhodnutí nebude.
"Ze strany společnosti nebyla podána žádná žádost o změnu územního plánu. Na zastupitelstvu nebyl projednáván návrh změny územního plánu ani žádost o povolení výstavby," dodala Kuželová. Územní studie je dle ní k nahlédnutí na stavebním úřadě města, které má přes 3600 obyvatel.
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