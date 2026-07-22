https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/spolecnost-lazne-belohrad-zvazuje-vystavbu-domu-proti-zameru-vznikla-petice
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Společnost Lázně Bělohrad zvažuje výstavbu domů, proti záměru vznikla petice

22.7.2026 18:50 | LÁZNĚ BĚLOHRAD (ČTK)
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Depositphotos
Akciová společnost Lázně Bělohrad, která provozuje Anenské slatinné lázně ve stejnojmenném městě a specializuje se na lázeňskou a rehabilitační péči, uvažuje o výstavbě rodinných domů a bytů. Proti záměru výstavby vznikla petice. Lidé se obávají o životní prostředí, kvalitu života i hodnoty lázeňského prostředí, vyplynulo z ní. Podle společnosti i radnice je věc na počátku, o změnu územního plánu společnost dosud nepožádala.
 
Jedna lokalita je V Dubech u Bělohradské bažantnice a druhá u rybníku Pardoubek vedle parkoviště hotelu Tree of Life, obě jsou u lázeňského areálu, ale nesousedí spolu.

U Bažantnice by mohlo podle společnosti vzniknout deset rodinných domů pro lékaře, lázeňský personál a management. "Je to součást personální strategie udržitelnosti lázeňského a léčebného podniku. Návrh není v rozporu s veřejnými zájmy. Domy jsou součástí celostního záměru," sdělil ČTK hlavní architekt návrhu a zástupce společnosti Tomáš Jiránek.

Společnost si nechala pro lázeňský park, tzv. Bělohradskou bažantnici, vyhotovit návrh rozvojové koncepce, která podle Jiránka rozvijí původní urbanisticko-krajinářský návrh lázeňského města z roku 1903. Koncepce podle něj navrhuje i kvalitnější parkování pro rezidenty či kultivaci lázeňského parku.

"Akciová společnost Lázně Bělohrad si je plně vědoma kulturně-historických, léčebných, rekreačních a ekologických hodnot svého území. Spoluprací architektů s Agenturou ochrany přírody a krajiny a krajským úřadem byl návrh představen a společně schválen. Jsme připraveni k otevřenému korektnímu dialogu," uvedl Jiránek.

Petice požaduje posouzení záměru výstavby a také, aby se veřejnost včas mohla s ním seznámit. "Obáváme se, že uvažovaný záměr výstavby může negativně ovlivnit krajinný ráz lokality, přírodní hodnoty území, vodní režim, zvýšit dopravní zatížení a snížit kvalitu života zejména obyvatel okolních nemovitostí," uvádí petice, má přes 120 podpisů. Požaduje, aby před vydáním jakéhokoli rozhodnutí týkajícího se zamýšlené výstavby byly posouzeny možné dopady na Bělohradskou bažantnici a okolí a lokalitu U Pardoubku. Podle kritiků jde v obou případech o developerský projekt vzdálený lázeňství.

Na červnovém zastupitelstvu společnost svou vizi představila. "Smyslem prezentace bylo seznámit zastupitele i veřejnost s touto vizí již v jejím úplném začátku, otevřít diskusi a umožnit, aby zazněly připomínky, názory i obavy občanů ještě před případnými dalšími kroky,“ uvedla starostka Alena Kuželová (SNK Bělohradsko). Radnice podle ní neučinila žádné rozhodnutí směřující ke změně územního plánu a bez projednání a posouzení všech souvislostí takové rozhodnutí nebude.

"Ze strany společnosti nebyla podána žádná žádost o změnu územního plánu. Na zastupitelstvu nebyl projednáván návrh změny územního plánu ani žádost o povolení výstavby," dodala Kuželová. Územní studie je dle ní k nahlédnutí na stavebním úřadě města, které má přes 3600 obyvatel.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Ostravice v Ostravě Foto: Lukáš Mižoch Wikimedia Commons Ostrava rozdělí čtyři miliony korun na další ekologické projekty Kanalizační výpusti Foto: Depositphotos Vodohospodáři modernizují čistírnu v Třinci Holub Foto: Depositphotos Liberec zřídí na podzim v podkroví historické radnice městský holubník

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist