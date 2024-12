Nový ředitel chomutovského zooparku chce ve výbězích zvířata z Krušných hor

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Martin Mach Ondřej / Ekolist.cz

Nový ředitel chomutovského zooparku Tomáš Ondrášek chce doplnit skladbu zvířat o zvířata typická pro Krušné hory. V expozicích se tak do budoucna může objevit například tetřev či plch. Nový ředitel nahradil Věru Fryčovou obviněnou v kauze údajných machinací s tendry. Radní Pavel Tůma (ANO), jenž má zoopark v gesci, připomněl, že město v rozpočtu udělalo několik škrtů včetně investic. Zoopark by podle něj mohl generovat zisk i jiným způsobem."Tím, že nebude tygr, tak bych rád, aby se park rozšiřoval, co se zvířat týče, krušnohorským směrem," řekl Ondrášek. Podle něj to neznamená, že se budou některé expozice rušit. Plánovaná expozice s tygrem se nebude realizovat, protože je příliš nákladná. Kdy se první nové druhy v expozicích objeví, podle něj bude záležet na finanční kondici města.

Zoopark podle Ondráška potřebuje obnovu. Některé ploty či klece jsou oprýskané. Instituce proto přijme údržbáře, který se bude věnovat drobným úpravám nedostatků. "Aby zoopark nabyl svého lesku," doplnil Ondrášek.

Město bude příští rok hospodařit s vyrovnaným rozpočtem, který je navržený jako úsporný. Tůma uvedl, že ačkoli všechno zdražuje, příjmy z výběru daní nerostou. "Zoopark není jen o zvířatech, měl by být komplexnější," míní radní, podle kterého by například mohl vzniknout u zooparku kemp. Zároveň by zoopark mohl přilákat více lidí, kdyby byl více zaměřený na sportování dětí. "Je tam zbídačený jezdecký pavilon, který potřebuje zachránit," podotkl. Radou už také prošel návrh na zdražení vstupného asi o deset korun.

Bývalá ředitelka Fryčová, která v zooparku dál pracuje, patří mezi 14 lidí, které policie obvinila v souvislosti s možným ovlivňováním zadávání veřejných zakázek. Bývalému primátorovi Marku Hrabáčovi (zvolen za ANO) hrozí až 12 let vězení. Obviněný je také například ředitel chomutovských strážníků, který ve funkci zůstal. Až osm let vězení hrozí bývalému šéfovi Správy a údržby silnic Ústeckého kraje Liborovi Tačnerovi nebo majiteli jirkovské firmy Rocknet Ladislavu Šmucrovi.

Podezřelí nebo firmy podle žalobce v úmyslu zvýhodnit konkrétní stavební společnosti vytvořili systém, v němž si poskytovali majetkové a jiné výhody. Stíháni jsou kvůli přijetí úplatku, zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, krácení daně a poplatku, zneužití pravomoci úřední osoby a kvůli podplácení. Všichni stíhaní nejsou obviněni ze všech trestných činů.

Chomutov zadal externí audit, který fungování zooparku zkontroluje. Kromě toho město nechá zkontrolovat další své příspěvkové organizace.

Loni zoopark v Chomutově navštívilo rekordních zhruba 287.000 lidí. Vstup zdarma budou mít návštěvníci 23., 24 a 31. prosince.

