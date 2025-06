Stádo zubrů v olomoucké zoo se letos na jaře rozrostlo o dvě mláďata

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

O dvě mláďata se letos rozrostlo stádo zubrů v Zoologické zahradě Olomouc. Zahrada obnovila jejich chov v roce 2013 a od té doby se v ní narodilo 19 mláďat tohoto největšího divokého evropského kopytníka. Olomoucká zoo je nyní jediným chovatelem zubrů na Moravě, sdělila mluvčí Zoo Olomouc Iveta Gronská, podle které i díky odchovu v zoologických zahradách nejsou zubři v přírodě po sto letech už ohroženi vyhubením."První letošní mládě je samička, u druhého pohlaví ještě neznáme. Stádo nyní čítá celkem devět jedinců," uvedl vrchní ošetřovatel kopytníků v olomoucké zoo Michal Trizma. Zoologická zahrada v Olomouci zubry chovala v letech 1973 až 1986. Mohutní kopytníci se do ní vrátili v roce 2013. V Česku nyní žije zubr ve čtyřech oborách a šesti zoo, na Moravě pouze v Olomouci.

"O tom, že zubři obývali Moravu již ve středověku, svědčí řada názvů obcí, jako je například Zubří. Zubr je i ve znaku pánů z Pernštejna. Doufáme, že se v budoucnu i na Moravě vrátí do volné přírody," uvedla Gronská.

Loni olomoucká zoo odeslala dvě zubří samičky do Ázerbájdžánu, kde rozšířily volně žijící stádo těchto kopytníků. "Usilovná mezinárodní ochrana přírody mnoha stovek institucí slaví obrovský úspěch. Sto let po svém vyhubení ve volné přírodě je zubr zařazen v kategorii 'blízko ohrožení'. To znamená, že již není považován za druh ohrožený vyhubením," upozornil vědecký pracovník olomoucké zoo Jan Pluháček.

Zubr je největším savcem Evropy, samci váží až 920 kilogramů. V zajetí se tato zvířata mohou dožít až 26 let. Zubr denně spořádá 30 až 60 kilogramů listí, trávy a byliny.

"Jako ostatní velcí býložravci hrají i zubři zásadní roli při udržování vysokého stupně různorodosti biotopů. Upřednostňují pastvu na otevřených prostranstvích a podél lesních okrajů, kde potlačují růst náletových dřevin a keřů, čímž vytvářejí mozaiku různých prostředí nezbytných pro existenci řady živočichů a rostlin vázaných na bezlesá stanoviště," dodala Gronská.

Olomoucká zoo patří k nejvyhledávanějším turistickým cílům v Olomouckém kraji. Na ploše 42 hektarů chová zhruba 1800 zvířat 387 druhů. Zoologickou zahradu v roce 2024 navštívilo 377.359 lidí. Bylo to méně než v předchozím roce, kdy do ní přišlo 381.818 návštěvníků. Zahrada si svými aktivitami vydělá přibližně dvě třetiny částky potřebné na provoz. Od města dostává příspěvek na činnost.

