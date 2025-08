Intersucho: Česko je na přelomu prázdnin bez půdního sucha

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Česko je na přelomu prázdnin téměř bez půdního sucha, není na více než 90 procentech území. Na zbytku území odborníci evidují pouze sníženou úroveň půdní vláhy, tedy nejmírnější stupeň sucha. Vyplývá to z aktuálních údajů, které zveřejnili na webu Intersucho Voda v půdě do jednoho metru je doplněná díky kombinaci nižších červencových teplot průměrnému množství srážek rozložených do většího počtu dnů. Předpověď na dalších deset dnů je příznivá. Vláhy sice bude ubývat, ale nepůjde o dramatický vývoj, uvedli tvůrci projektu.

Ještě v první červencové dekádě přitom Česko zažívalo vrchol letního sucha a tři nejhorší stupně ze šesti zasáhly celou republiku. Od té doby však víceméně pravidelně prší a teploty se nedostávaly do tropických hodnot, které krajinu rychle vysušují. Podle dat meteorologů byl červenec vzhledem k průměru let 1991 až 2020 teplotně i srážkově normální.

Zcela bez projevů sucha je v současnosti povrchová vrstva do 40 centimetrů, ve které je proti průměru let 1961 až 2015 více vody. V hloubce od 40 centimetrů do jednoho metru jsou ještě oblasti, kde sucho přetrvává. Jde především o značnou část Čech a jižní Moravu. Loni v létě byla situace ještě lepší než letos a v nejhorším případě zasáhly tři nejhorší stupně sucha okolo 20 procent území. V předchozích letech byla situace různá. Srážky jsou totiž v Česku přes léto velmi variabilní a obvykle se střídají sušší období s vlhčími.

Pro zemědělce jsou současné deště dvojsečné. Na jedné straně jim zachránily úrodu kukuřice, slunečnice, brambor, dostatek vody je dobrý i pro cukrovou řepu. Na druhé straně větší množství deštivých dnů brání dozrávání obilí a komplikuje sklizeň, protože je třeba čekat na to, až bude možné vjet s technikou do polí. Zároveň se snižuje kvalita zrna a roste možnost napadení houbovými chorobami. Podle předpovědi by však v dalších dnech měly být žně už zase plynulejší.

"V tomto týdnu bude Česko nejdříve pod vlivem průchodu frontálních oblačností, ale ve druhé polovině se začne prosazovat tlaková výše a s ní spjaté i teplejší proudění od jihu. Srážky se budou objevovat v pondělí a také z úterý na středu. Celkově spadne za celý týden většinou kolem deseti milimetrů, lokálně to může být i přes 20, ale budou i lokality zcela bez deště," uvedli odborníci na webu.

