Letošní léto bylo v Česku srážkově podprůměrné, více na horách než v nížinách
Naopak více než 120 procent průměru napršelo na pomezí Jihomoravského a Zlínského kraje. Při přepočtu na okresy byly srážkově nejbohatší sušší oblasti - 119 procent průměru napršelo na Vyškovsku a Hodonínsku. Mapu rozložení srážek zveřejnil Zahradníček na síti X.
Celkově je letošek na srážky chudší. Pouze červenec byl od začátku roku mírně nadprůměrný proti letům 1991 až 2020, vyplývá z dat Českého hydrometeorologického ústavu. Pak to bylo ještě září, kdy napršelo 148 procent průměru.
Celkově sušší rok se podepisuje na vydatnosti vodních toků a podzemních pramenů. Ta sice není dramaticky nízká, na hranici sucha jsou jen ojedinělé toky či prameny, nicméně vydatnost pramenů je nyní taková, že už nedokážou dotovat povrchové toky a jejich průtoky závisejí na množství srážek, řekla ČTK minulý týden vedoucí oddělení hydrologie na brněnské pobočce Českého hydrometeorologického ústavu Hana Hornová.
