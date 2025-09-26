https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/botanicka-zahrada-mendelovy-univerzity-potrebuje-vic-vody-skola-planuje-vrt
Botanická zahrada Mendelovy univerzity potřebuje víc vody, škola plánuje vrt

26.9.2025 00:31 | BRNO (ČTK)
Zdroj | Depositphotos
Botanická zahrada a arboretum Mendelovy univerzity v Brně dlouhodobě potřebuje víc vody, škola proto plánuje hlubinný vrt jako trvalý zdroj pro závlahu. Chce také zachycovat dešťovou vodu ze střech v sousedním kampusu. Hospodaření s vodou pak usnadní systém nazvaný digitální dvojče zahrady s informacemi o stavu zdrojů a parametrech prostředí, informovala zprávě mluvčí zahrady Tereza Pospíchalová.
 
"Vzhledem k tomu, že vybudování vlastního zdroje vody pro botanickou zahradu a arboretum formou hlubinného vrtu je časově a investičně náročná akce, rozhodli jsme se hospodaření s vodou podpořit rovněž minimalizací její spotřeby," uvedl prorektor Martin Klimánek.

V současnosti zahrada zachycuje dešťovou vodu jen na orchidejových sklenících a hospodářském objektu, jinak veškerou vodu potřebnou k závlaze zeleně získává ze dvou vodovodních řadů v horní části zahrady. Vodu shromažďuje ve třech nádržích o celkovém objemu 240 metrů krychlových.

"Součástí plánované výstavby budou dvě retenční nádrže o objemu 100 metrů krychlových, první u správní budovy a druhá ve spodní části areálu s napojením na nádrž u hospodářského objektu,“ popsal Klimánek.

Takzvané digitální dvojče areálu poskytne přehled o stavu rozvodů a parametrech prostředí. "Mezi základní funkce bude patřit monitoring a vzdálené ovládání všech řídících prvků, automatické přečerpávání retenčních nádrží, řízení závlahy na základě předpovědi počasí, detekce havárií a poruch, upozornění na odchylky dle statistik a predikce a vizualizace dat," uvedl prorektor.

Škola počítá i s dalším rozvojem systému. "Pro automatizaci a zpracování dat bude k dispozici cloudové řešení s možností integrace externích informačních zdrojů a informačních systémů, které nyní na Mendelově univerzitě využíváme. Takové řešení umožní v případě potřeby jednoduché napojení dalších areálů univerzity do celého systému digitalizace hospodaření s vodou a zásadně zvýší jeho udržitelnost a bezpečnost," shrnul Klimánek.

