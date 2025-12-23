https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/v-jihoceskem-kraji-je-dlouhodoby-nedostatek-srazek-prosinec-je-mimoradne-suchy
V Jihočeském kraji je dlouhodobý nedostatek srážek, prosinec je mimořádně suchý

23.12.2025 12:23 | ČESKÉ BUDĚJOVICE (ČTK)
V Jihočeském kraji je dlouhodobý nedostatek srážek. Projevuje se to mimo jiné v tom, že výrazně klesly hladiny rybníků a přehrad. Mimořádně suchý je podle hydrologů prosinec, což potvrzují dlouhodobé statistiky. ČTK to řekl hydrolog českobudějovického meteorologického ústavu Tomáš Vlasák. Špatná situace je podle něj především na Šumavě, což jindy bývá na srážky bohatá oblast.
 
"Například v Prášilech za prosinec spadlo 18 milimetrů srážek. Prosincový průměr je tam tak 160 milimetrů. Ve Vimperku se letos v prosinci jednalo o 3,5 milimetru srážek. Dlouhodobý průměr za prosinec tam však je 50 milimetrů. Proto můžeme říct, že prosincové srážky jsou na deseti procentech srovnatelné s průměrem," uvedl Vlasák.

Do konce měsíce chybí osm dní. Bilance srážek se tak může změnit, což však Vlasák nepředpokládá. "Předpověď není v tomto ohledu úplně příznivá," uvedl.

Z pohledu dlouhodobých statistik je letos výjimečná i sněhová bilance ve vyšších polohách. Podle aktuálních informací dnes nikde na Šumavě neležela ani centimetrová vrstva sněhu. Týká se to například i vrchu Plechý, který se nachází v nadmořské výšce 1378 metrů. "Jedná se o naprostou raritu. Nepamatuji si, že by v prosinci na Plechým nebyl sníh. Vždycky tam ležela vrstva o výšce několika desítek centimetrů," řekl ČTK meteorolog Ivo Rolčík, který má na vrchu Plechý meteostanici a dlouhodobě tam vývoj počasí sleduje.

Vlasák potvrdil, že dlouhodobý průměr pro 23. prosinec například pro šumavskou Filipovu Huť je 40 centimetrů sněhu. Rekordní údaj z 23. prosince platí od roku 1981, kdy tam bylo 170 centimetrů sněhu. "Dneska však na Filipově Huti není ani centimetr," uvedl Vlasák.

Ve středu by mělo od rána na řadě míst sněžit. Na Prachaticku napadne až deset centimetrů sněhu, slabší vrstvu pak očekávají meteorologové v nižších polohách. Mimořádně suchý prosinec se může časem projevit na hladině řek a rybníků. "Jejich bilance se vždy zvýšila při táních a oblevách, a to především na jaře. Ale teď není, co by roztálo a steklo do řek," uvedl Vlasák.

