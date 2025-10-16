V Česku už déle než měsíc není půdní sucho, sledují vědci nezvyklou situaci
Srážky posledních dnů byly intenzivní zejména na horách, kde je většinou půda zcela nasycená. A vzhledem k ročnímu období a aktuálnímu charakteru počasí by měla tato situace delší dobu vydržet. Situaci pomohly zářijové srážky, které byly nadprůměrné. Proti průměru let 1991 až 2020 napršelo o polovinu více. Dosavadní průběh roku byl však sušší, než je průměr. S výjimkou července, kdy napršelo 107 procent průměru, byly všechny letošní měsíce srážkově podprůměrné o třetinu až pětinu. Únor byl dokonce téměř beze srážek.
Vodní toky jsou na tom podle Hornové tak, že v nich teče s ohledem na průměrné říjnové hodnoty většinou 20 až 120 procent vody. Průtoky jsou tedy podprůměrné až průměrné. "Některé toky, které odvodňují severovýchodní horské oblasti, jsou i nadprůměrné. Naopak profilů se stavem sucha je aktuálně málo. Sušší oblast je na jihozápadě republiky," řekla Hornová. Průtoky jsou letos dlouhodobě spíše pod normálem, čemuž odpovídá i podprůměrná výroba elektřiny ve vodních elektrárnách. Do konce srpna vyrobily jen 72 procent průměru za roky 2016 až 2024.
Situace s podzemní vodou se zhoršuje směrem k povrchu. "Nasycení je ale poměrně dobré a na toto období normální. Sucho sledujeme u pramenů v severozápadní části republiky," řekla Hornová.
Pro doplnění zásoby podzemní vody a pro vydatnost toků je zásadní voda z tajícího sněhu. Zásoby sněhu jsou však v posledních letech spíše podprůměrné, a když už zima bývá vlhčí, část srážek spadne v podobě deště a odteče.
reklama