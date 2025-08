Mělník nechce, aby loď se zařízením spalujícím odpad byla provozovaná ve městě

Petr Gal 1.8.2025 22:20

Je to úplně zbytečná hysterie. Strašně se mi líbí, jak by všichni chtěli aby se odpad dobře recykloval, případně spálil a to výhradně ekologicky, ale někde jinde než u nich. Tak je ti i s úložišti odpadu z jaderných zařízení. Všichni ví, že je potřeba ho uskladnit, ale nikdo nechce, aby to bylo za jejich humny. A při tom je technologie ukládání zcela bezpečná.

