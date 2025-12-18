ČSÚ: Produkce odpadů v ČR vloni vzrostla o šest pct na 3697 kg na obyvatele
Z celkové produkce odpadu tvořily v roce 2024 největší část stavební a demoliční suť, zemina nebo zbytky ze spalování, jde o 57 procent celé produkce odpadů. S patnácti procenty následuje kovový odpad, jedenáct procent tvoří směsný odpad a s osmi procenty nekovový odpad, kam se řadí mimo jiné papír, plast, dřevo nebo sklo. Nejvíce odpadu, 5,7 milionu tun, pochází z Jihomoravského kraje.
O desetinu na 4,1 milionu tun vzrostlo v roce 2024 také množství odpadu, který se z Česka vyvezl. Naopak do České republiky se dovezlo o skoro 23 procent odpadu méně, celkem šlo o necelé dva miliony tun. V České republice se vloni recyklovala více než polovina odpadů, čtvrtina se použila k zasypávání a terénním úpravám, na skládkách skončilo skoro 15 procent odpadků. Zbylé jednotky procent šly na energetické využití odpadu nebo na kompostování.
