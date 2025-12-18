https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/csu-produkce-odpadu-v-cr-vloni-vzrostla-o-sest-pct-na-3697-kg-na-obyvatele
ČSÚ: Produkce odpadů v ČR vloni vzrostla o šest pct na 3697 kg na obyvatele

18.12.2025 10:44 (ČTK)
Zdroj | Depositphotos
Produkce odpadů v Česku loni meziročně vzrostla o šest procent na 3697 kilogramů odpadu na jednoho obyvatele. Na každého Čecha tak připadlo o 208 kilogramů odpadu více než v roce 2023. Dohromady obyvatelé a firmy vyprodukovali 40,2 milionu tun odpadu. O téměř devět procent se meziročně zvýšil i objem komunálního odpadu. Vyplynulo to z dat Českého statického úřadu (ČSÚ).
 
V Česku se vloni vyprodukovalo skoro šest milionů tun komunálního odpadu, z toho 4,9 milionu tun pocházelo z domácností. Každý obyvatel tak vyhodil zhruba 451 kilogramů odpadků. Nejvíc odpadu z domácností bylo v Moravskoslezském kraji, šlo o 570 kilogramů na hlavu.

Z celkové produkce odpadu tvořily v roce 2024 největší část stavební a demoliční suť, zemina nebo zbytky ze spalování, jde o 57 procent celé produkce odpadů. S patnácti procenty následuje kovový odpad, jedenáct procent tvoří směsný odpad a s osmi procenty nekovový odpad, kam se řadí mimo jiné papír, plast, dřevo nebo sklo. Nejvíce odpadu, 5,7 milionu tun, pochází z Jihomoravského kraje.

O desetinu na 4,1 milionu tun vzrostlo v roce 2024 také množství odpadu, který se z Česka vyvezl. Naopak do České republiky se dovezlo o skoro 23 procent odpadu méně, celkem šlo o necelé dva miliony tun. V České republice se vloni recyklovala více než polovina odpadů, čtvrtina se použila k zasypávání a terénním úpravám, na skládkách skončilo skoro 15 procent odpadků. Zbylé jednotky procent šly na energetické využití odpadu nebo na kompostování.

Pražská EVVOluce

