Kam odnést stromečky po svátcích? Ideálně k barevným nádobám na tříděný odpad
Nejbližší veřejné stanoviště tříděného odpadu lze dohledat snadno a rychle v online mapě na odpady.mojepraha.eu. V centru, kde se barevné nádoby v ulicích vyskytují v omezeném množství, je možné nechat stromečky u veřejně přístupných černých popelnic na směsný komunální odpad, které nestojí ve vnitroblocích, za ploty nebo přímo v budovách, ale mají své místo celoročně venku. „Obyvatelé metropole jsou na tento systém léta zvyklí. Novopečené Pražany a návštěvníky moc prosíme, aby se připojili a pomohli nám udržet ulice čisté,“ dodává generální ředitel společnosti Patrik Roman.
Další možností, kde se důstojně rozloučit s tímto symbolem Vánoc, jsou sběrné dvory. Jejich adresu, provozní dobu i poskytované služby najdou zájemci na odpady.mojepraha.eu/sberne-dvory. Na sběrném dvoře přijmou kromě rostlinného bioodpadu také dřevo, objemný odpad z domácnosti, elektrospotřebiče, jedlé oleje a tuky nebo například umělé vánoční stromky, které rozhodně nepatří do žádného z kontejnerů.
První stromečky se venku objevují hned po Štědrém dni. Většinou se jich ale lidé zbavují až po Třech králích. Od 7. ledna až do konce února jich popeláři v souladu s objednávkou hlavního města svezou stovky tisíc. V přepočtu na hmotnost šlo za loňský rok přibližně o 512 tun tohoto svátečního bioodpadu z celé Prahy. Očištěné kusy míří do kompostáren, kde poslouží k výrobě štěpky nebo kompostu. Naopak ty znečištěné nebo řádně neodstrojené najdou své využití v ZEVO Malešice. Zde z nich vznikne světlo a teplo pro pražské domácnosti.
Pražské služby zároveň apelují na občany, aby se vánočních stromků nezbavovali v přírodě. Zapomenuté ozdoby by totiž mohly ublížit zvířatům v lesích a parcích.
