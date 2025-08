Rybáři budou demonstrovat u vodní elektrárny Nové Mlýny za její odstavování

Zdroj | Povodí Moravy Stav vody v nádrži Nové Mlýny 31. 7. 2025.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Rybáři budou dnes odpoledne demonstrovat u vodní elektrárny Nové Mlýny. Chtějí, aby ji povodí na červenec a srpen kvůli zlepšení kvality vody v Dyji odstavovalo. Vyplývá to z pozvánky na. Podle odborných podkladů povodí by takové opatření s nejvyšší pravděpodobností nemělo po většinu času žádný efekt, řekla ČTK mluvčí Povodí Moravy Jana Kučerová. Ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) uvedl, že provoz elektrárny je od čtvrtečního rána preventivně pozastavený. V řece se opakují úhyny ryb, naposledy koncem června u Bulhar na Břeclavsku uhynulo kolem 30 tun ryb.Podle svolavatelů demonstrace půjde o pokojné vyjádření nesouhlasu s provozem vodní elektrárny Nové Mlýny a požadavek na její odstavení v červenci a srpnu. "Cílem shromáždění je upozornit na negativní dopady provozu vodní elektrárny Nové Mlýny na životní prostředí, především na vodní režim a ekosystémy Dyje v období největšího sucha. Požadujeme, aby byla elektrárna v měsících červenci a srpnu každoročně odstavena, což by napomohlo k lepšímu stavu vodních toků a podpořilo biodiverzitu v regionu," uvedl Mario Bešter, který je spolupořadatelem akce.

Kučerová uvedla, že státní podnik Povodí Moravy v žádném případě nebere požadavky části veřejnosti i svolavatelů demonstrace na lehkou váhu. "Na pracovním jednání, které se k této problematice uskutečnilo za účasti ministrů zemědělství a životního prostředí 16. července v Břeclavi, byla odsouhlasena celá řada opatření, která mají za cíl riziko úhynů snížit," řekla mluvčí. Doplnila, že některá opatření už fungují, jde například o nové plovoucí zařízení pro měření okysličení vody (oxymetr) na Dyji pod nádrží či vybavení obsluhy nádrže mobilním oxymetrem.

Ministr Výborný uvedl, že činnost elektrárny byla ve čtvrtek preventivně pozastavena. "Už 31. července v ranních hodinách byla činnost elektrárny z preventivních důvodů pozastavena. Díky včasnému varování a nasazení okysličovačů se zatím podařilo zabránit masivnímu úhynu ryb. Situace ale zůstává vážná a vyžaduje další důsledné sledování," uvedl ministr.

Opatření v podobě odstavení vodní elektrárny v červenci a srpnu podle mluvčí nebylo doposud odborně hodnoceno. "Dle dosavadních odborných podkladů by takové opatření s nejvyšší pravděpodobností nemělo po většinu času žádný efekt, nebo by mohlo být dokonce za jistých okolností kontraproduktivní. Na kvalitu vody má vliv celá řada biologických, chemických i fyzikálních faktorů a manipulace na nádrži je pouze střípkem z této mozaiky," uvedla mluvčí.

Ministr Výborný doplnil, že vyhodnocení dopadů odstavení elektrárny na celé léto bude jedním z úkolů odborné pracovní skupiny.

Úhyny ryb, které se v řece opakují, místní trápí. Například petici s názvem Zachraňme řeku Dyji dosud podepsalo přes 2500 lidí. Signatáři požadují kromě jiného obnovu ekologického průtoku nebo otevřený přístup k informacím.

reklama