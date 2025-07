Případů zabíjení vzácných dravců v Česku přibývá. Policie hledá svědky

Břetislav Machaček 31.7.2025 10:27

Pokud se nevrátíme k regulaci predátorů podle jejich vlivu na kořist v daném místě, tak to prostě někteří zoufalí jedinci budou brát do svých rukou stále více. Vypátrat někoho, kdo tak činí tajně je téměř nemožné, protože otrávená návnada není jako past mající " registrační značku" v podobě původu jejího vlastníka. Ač je dnes celá krajina prošpikována

fotopastmi, tak se vždy najde nesledované místo k "vytroušení" návnady

z "rukávu" a návnada je připravena zabíjet. V tom je jed geniálně velmi

jednoduchý a prakticky tomu nelze nikdy zabránit. To anonymní traviče

láká, že jim nehrozí vypátrání, pokud se tím nebudou chlubit a nebo je

nepostihne to, že je někdo náhodou uvidí. On ten jed je pro některé

zoufalé chovatele satisfakcí za neřešení jejich ztrát na chovech a už

jim přetekl kalich trpělivosti, že to bude stát nějak řešit nikoliv

pouze na jejich úrok. Představte si predátora jako třeba hraboše,

který se neustále množí a znehodnocuje výsledky vaši práce. Mimochodem

letos mi zničili pětinu brambor a jejich likvidace započne až po sklizni

v době hladu. Nyní je hojnost do pastí nenaláká a ani jed, který pouze

užívám v krajním případě totálního přemnožení. Ty hraboše ale můžete legálně chytat do pastí a trávit a většině lidí to ani nevadí, ale u

predátora lovícího na vašem rybníce jako v supermarketu to musíte strpět?

Proč? Jakým právem si nesmím svůj rybník před predací skutečně účinně

chránit? A neblábolte tu o ohradnících, které draví ptáci přeletí a

vydry je podhrabou. Kamarád svůj pstruhový rybníček vybavil před

vnikem vyder elektrickým ohradníkem, který "nějak" překonaly a ten

rybník mu vyplenily za pár dnů. Nakonec ulovil poslední pstruhy,

odstranil ohradník a už tam nic cíleně nechová. Nějaká drobotina

tam je, ale ta už vydry nezajímá, protože plení nově zarybněnou

vedlejší pstruhovou řeku od potočáků a raků. Měl různá nutkání od

pastí po jed, ale nakonec usoudil, že past a jed na jeho zahradě

by ho usvědčily z trestného činu. Je ale dalším z těch, co nemohou

přijít na jméno ochranářům, kteří mu znemožnili chov pstruhů dosud

přírodním způsobem, protože je krmil masnými červy z kadavérů zvířat

sražených auty a vlaky v jeho okolí. Kamarádi ho na to upozornili,

on to posbíral, umístil na síto nad hladinou a přikryl vaničkou.

Pstruzi čekali na každého červa toužícího se zakuklit a cpali se

jimi jako diví i bez granulí, jako v jiných umělých chovech. Nyní

se tak děje v příkopech kolem tratí a cest, protože nemá důvod

zdechliny sbírat jako kdysi. Opět další plýtvání dary přírody, kdy

pracovití lidé uměli zužitkovat i kadavéry na rybí maso a co nyní

bez užitku smrdí v příkopech pouze proto, že se jim znechutilo

chovat to, co jim likvidují predátoři.

