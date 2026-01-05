https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/novymi-namestky-na-mzp-jsou-martin-weiss-a-vladislav-smrz
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Novými náměstky na MŽP jsou Martin Weiss a Vladislav Smrž

5.1.2026 18:23 (ČTK)
Ministerstvo životního prostředí
Ministerstvo životního prostředí
Foto | Wikimedia Commons
Novými náměstky na ministerstvu životního prostředí jsou Martin Weiss za hnutí SPD a Vladislav Smrž za hnutí ANO, který byl náměstkem i v minulosti. ČTK to sdělila mluvčí úřadu Veronika Krejčí. Už od poloviny prosince je politickým náměstkem za Motoristy Jaromír Wasserbauer. Weiss byl jmenován náměstkem od 1. ledna a Smrž dnes.
 
Nyní je dočasně pověřen vedením úřadu ministr zahraničí a předseda Motoristů Petr Macinka. Kandidátem nové vlády na ministra životního prostředí je čestný prezident Motoristů Filip Turek. S jeho jmenováním a případným působením v kabinetu má prezident Petr Pavel problém.

Premiér koaliční vlády ANO, SPD a Motoristů Andrej Babiš dnes uvedl, že na přání Motoristů ponese ve středu na jednání s prezidentem Petrem Pavlem na Pražském hradě nominaci Turka na ministra životního prostředí.

Turek čelí kritice za rasistické a homofobní příspěvky na sociálních sítích. Za výroky se omluvil, u některých autorství odmítá. Kontroverze vzbudilo také jeho majetkové přiznání či informace, podle nichž před osmi lety vyhrožoval zaměstnanci saúdskoarabské ambasády.

Macinka uvedl, že je připraven nezbytně dlouhou dobu vést ministerstva zahraničí i životního prostředí, není to podle něj dobré dlouhodobě. Zopakoval, že počítá s tím, že úřad povede Turek.

Proti kandidátovi za Motoristy na ministerstvu životního prostředí byli ekologové, studenti i vědci. Vznikla řada otevřených dopisů a lidé protestovali. V den jmenování Macinky ministrem protestovali lidé na Hradčanském náměstí a ekologové z Greenpeace vyvěsili transparent na budově ministerstva životního prostředí.

Dále čtěte |
Online diskuse

Pražská EVVOluce

