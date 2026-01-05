Novými náměstky na MŽP jsou Martin Weiss a Vladislav Smrž
Premiér koaliční vlády ANO, SPD a Motoristů Andrej Babiš dnes uvedl, že na přání Motoristů ponese ve středu na jednání s prezidentem Petrem Pavlem na Pražském hradě nominaci Turka na ministra životního prostředí.
Turek čelí kritice za rasistické a homofobní příspěvky na sociálních sítích. Za výroky se omluvil, u některých autorství odmítá. Kontroverze vzbudilo také jeho majetkové přiznání či informace, podle nichž před osmi lety vyhrožoval zaměstnanci saúdskoarabské ambasády.
Macinka uvedl, že je připraven nezbytně dlouhou dobu vést ministerstva zahraničí i životního prostředí, není to podle něj dobré dlouhodobě. Zopakoval, že počítá s tím, že úřad povede Turek.
Proti kandidátovi za Motoristy na ministerstvu životního prostředí byli ekologové, studenti i vědci. Vznikla řada otevřených dopisů a lidé protestovali. V den jmenování Macinky ministrem protestovali lidé na Hradčanském náměstí a ekologové z Greenpeace vyvěsili transparent na budově ministerstva životního prostředí.
