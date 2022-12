Obce Křivoklátska se chtějí více zapojit do ochrany přírody, s národním parkem dál nesouhlasí

Slavomil Vinkler 14.12.2022 16:32

Obojí je špatně. Zejména přístup ministerstva, co chce pouze konzervativní nicnedělání. Starostové mají pravdu v tom, že je to obhospodařovaná krajina, která potřebuje péči, nikoli bezzásahovost. Nicméně správně obhospodařovaný a opečovávaný Národní park je to nejlepší řešení. Zejména proto, že NP se prodává špatně do cizích rukou.

