Obce v Českém Švýcarsku mohou žádat o peníze na náhradu škod po požáru

Ministerstvo životního prostředí je připraveno začít příští týden uvolňovat peníze obcím v Českém Švýcarsku, kde hořelo na ploše 1060 hektarů. Po čtvrtečním jednání se starosty dotčených obcí to řekla ministryně životního prostředí Anna Hubáčková (za KDU-ČSL). Ministerstvo má připraveno 100 milionů korun. Požadavky mohou posílat obce už nyní.

Peníze bude úřad uvolňovat postupně na základě požadavků obcí. "My se podíváme, co všechno může uhradit ministerstvo životního prostředí nebo národní park České Švýcarsko," uvedla Hubáčková. Starostové obcí připravili na včerejší jednání několik požadavků. Uhradit by chtěly obce podle starosty Krásné Lípy Jana Koláře (nez.) například výdaje, které měly v souvislosti s vysláním dobrovolných jednotek hasičů na zásah. V případě Krásné Lípy jsou podle Koláře statisícové. "Příslib existuje," uvedl.

Obce budou moci peníze využít na obnovu infrastruktury, včetně zabezpečení požárem poškozených svahů. Ministerstvo obcím přispěje také na likvidaci odpadu po požáru. V případě potřeby resort částku určenou na pomoc zvýší.

Nejrozsáhlejší požár v České republice se rozhořel 24. července, zasáhl plochu o velikosti 1060 hektarů. Na místě se vystřídalo zhruba 6000 hasičů a 400 kusů techniky. Evakuovat se museli lidé z Hřenska a jeho částí a také z Vysoké Lípy u Jetřichovic. Hasiči požár uhasili po 20 dnech.

