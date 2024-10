Obce zasažené povodněmi získají zdarma státní pozemky pro výstavbu domů

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | HZS Olomouckého kraje

Obce zasažené povodněmi obdrží pozemky pro výstavbu rodinných a bytových domů mimo záplavová území, informovalo ministerstvo zemědělství. Vhodné pozemky ve vlastnictví státu vytipoval Státní pozemkový úřad, který je následně zdarma převede na obce. Pozemky mohou obce poskytnout občanům, nebo je využít pro novou výstavbu v bezpečných částech obce. Tento postup dnes schválila vláda."Nesmíme opakovat chyby z minulosti, kdy se domy postavily či opravily v blízkosti vodních toků, kde je opětovně ohrožovala povodeň. Chceme, aby lidé v postižených obcích zůstali, současně ale není možné, aby své domy znovu postavili v místech, kde je ohrožuje velká voda," uvedl ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL).

Obce budou moct podle Výborného na pozemcích stavět obecní byty a zároveň je mohou nabídnout lidem, kterým nedávné povodně domy zničily. "Díky tomu bude možné podpořit zasažené vlastníky nemovitostí, které byly v přímém důsledku povodní zničeny nebo se staly neobyvatelnými a je nutná jejich demolice,“ dodala ústřední ředitelka pozemkového úřadu Svatava Maradová.

Výstavba na převedených pozemcích bude muset začít do dvou let. Nejpozději do pěti let od vkladu vlastnického práva k pozemku do katastru nemovitostí ve prospěch dotčené obce musí být stavba dokončená, a to buď formou kolaudace, nebo oznámení stavebnímu úřadu.

Pozemky v aktivních záplavových zónách, kde se nacházely zaplavené domy, mohou obce nebo stát využít například k realizaci protipovodňových opatření.

Záplavy zasáhly v polovině září zejména Moravskoslezský a Olomoucký kraj. V Olomouckém kraji povodně způsobily katastrofální škody na Jesenicku a zasáhly i část Šumperska a Olomoucka. Po intenzivních deštích se postupně zvýšily hladiny řek na nejvyšší povodňový stupeň i v Jihočeském kraji.

