Obnova kanalizace u Zelené brány v Pardubicích se obejde bez výkopů
Vodárny začaly minulý týden připravovat provizorní systém přečerpávání odpadních vod. Potrubí vedené po povrchu je v některých místech na dočasných nadzemních lávkách. Trubky vedou i podchodem, který je kvůli havarijnímu stavu mnoho let zavřený.
"Součástí přípravných prací je rovněž důkladné vyčištění kanalizační stoky, nezbytné zednické opravy a příprava potrubí pro instalaci speciálního textilního rukávce. Právě ten bude tvořit základ nové vnitřní konstrukce kanalizace," řekl David Jehlička z technicko-investičního oddělení společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice.
V září budou následovat dokončovací práce, opravy povrchů cest a uvedení celého prostoru do původního stavu.
Město Pardubice připravuje v příštích letech rozsáhlou obnovu náměstí Republiky, která má celý prostor proměnit v klidnější a přívětivější městské centrum. Součástí projektu jsou úpravy chodníků, doplnění zeleně i změny v uspořádání dopravy.
reklama