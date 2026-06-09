https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/obnova-kanalizace-u-zelene-brany-v-pardubicich-se-obejde-bez-vykopu
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Obnova kanalizace u Zelené brány v Pardubicích se obejde bez výkopů

9.6.2026 11:31 | PARDUBICE (ČTK)
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Depositphotos
U Zelené brány v Pardubicích začaly minulý týden přípravy na obnovu kanalizace. Díky použití bezvýkopové technologie budou omezení pro chodce menší než při běžné opravě. Rekonstrukce kanalizace předchází plánované proměně náměstí Republiky, kterou město v příštích letech chystá. ČTK to řekla mluvčí pardubických vodáren Vendula Horáková.
 
Vodárny obnoví 368 metrů potrubí, hlavní práce budou dělat v červenci a srpnu. Do starých kanalizačních trubek vloží dělníci textilní rukáv sycený pryskyřičnou směsí, po jehož vytvrzení vznikne nová a odolná vnitřní vrstva potrubí. Díky tomu nebude nutné dělat až šest metrů hluboké výkopy. "Bezvýkopová technologie přináší nejen kratší dobu realizace, ale také nižší dopad na dopravu, podnikatele, obyvatele i návštěvníky centra města," uvedla Horáková.

Vodárny začaly minulý týden připravovat provizorní systém přečerpávání odpadních vod. Potrubí vedené po povrchu je v některých místech na dočasných nadzemních lávkách. Trubky vedou i podchodem, který je kvůli havarijnímu stavu mnoho let zavřený.

"Součástí přípravných prací je rovněž důkladné vyčištění kanalizační stoky, nezbytné zednické opravy a příprava potrubí pro instalaci speciálního textilního rukávce. Právě ten bude tvořit základ nové vnitřní konstrukce kanalizace," řekl David Jehlička z technicko-investičního oddělení společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice.

V září budou následovat dokončovací práce, opravy povrchů cest a uvedení celého prostoru do původního stavu.

Město Pardubice připravuje v příštích letech rozsáhlou obnovu náměstí Republiky, která má celý prostor proměnit v klidnější a přívětivější městské centrum. Součástí projektu jsou úpravy chodníků, doplnění zeleně i změny v uspořádání dopravy.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Odpadní voda Foto: Depositphotos V Pohořelicích skončilo rozšíření čistírny odpadních vod, bude i lépe čistit Prosetín Foto: Ben Skála, Benfoto Wikimedia Commons V soutěži Zelená obec roku letos uspěly Prosetín, Bělotín a Rožnov pod Radhoštěm Ještěd Foto: Martin Mach Ondřej Ekolist.cz Na vybudování kontroverzní mezistanice lanovky na Ještěd vedení města netrvá

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist