Obnovené infocentrum vojenských lesů v Ralsku nabízí návštěvníkům hlavně zážitky
Infocentrum představuje návštěvníkům historii území, a to nejen tu, která je spojená s působením armády. Od počátku 20. století prošly územím česká, německá i sovětská armáda, vojáci Ralsko opustili v roce 1991. Oblast má ale i starší historii. Centrální část Kuřívody založil Přemysl Otakar II. jako královské město na území bezdězského panství. Osídlení tam však bylo už v mladší době kamenné. "Zaměřili jsme se i na historii Ralska jako těžební oblasti, protože celé Ralsko je poměrně nerostně bohaté," řekl Kobr.
Informační centrum v Hradčanech je nejlepším výchozím místem pro pěší i cyklovýlety, každoročně využije jeho služeb kolem 6000 turistů. Slouží ale také ke vzdělávání, za kterým sem míří desítky školních tříd, proto v prostoru před infocentrem přibyla k přírodním herním prvkům také venkovní učebna. "Já osobně ročně provedu lesem zhruba 2000 dětí, dělám pro ně programy dvou až čtyřhodinové, vyzkouší si práci lesníka, ušpiní se, zahrajeme si nějaké hry a oni se prostřednictvím toho zážitku učí o přírodě," dodal lesní pedagog.
Vojenské lesy a statky hospodaří na více než 140 000 hektarech půdy ve vojenských újezdech, armádních cvičištích a v jejich okolí. Mimoňská divize hospodaří zejména na území bývalých Vojenských výcvikových prostorů Ralsko a Milovice - Mladá, ve správě má lesy, zemědělskou půdu, vodní a zastavěné plochy o rozloze přes 28 000 hektarů. "Zdejší divize vojenských lesů má suverénně nejvíc zvláště chráněných území, celkem 21," dodal Placanda. Ochranou přírody je dotčeno více než 40 procent území ve správě VLS.
