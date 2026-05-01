Obnovené infocentrum vojenských lesů v Ralsku nabízí návštěvníkům hlavně zážitky

1.5.2026 13:30 | RALSKO (ČTK)
Ilustrační foto
Ilustrační foto
Zbystřit smysly, balancovat na kládě nebo si vyzkoušet, jak se cítí třeba liška schovaná v duté kládě, a další zážitky nabízí návštěvníkům zrekonstruované Informační centrum Vojenských lesů a statků (VLS) v Ralsku na Českolipsku. Centrum v osadě Hradčany slouží turistům v oblasti, ale také třeba školám už bezmála 20 let, potřebovalo ale modernizaci, řekl při dnešním otevření opraveného infocentra ekonomický ředitel VLS Radek Placanda.
 
Ralsko je oblíbeným cílem turistů, kvůli působení armády byla oblast po desetiletí zcela uzavřená. Má tak nedotčenou přírodu s řadou přírodních památek. "Ta příroda je naprosto unikátní, tím, že tady byli v podstatě pouze vojáci, nikdo se sem nedostal, neprobíhalo tady žádné intenzivní zemědělství, tak jsou tyhle oblasti plné vzácných druhů živočichů i rostlin a jsou naprosto unikátní. Zmínit můžeme třeba na Břehyni jeřába popelavého," doplnil lesní pedagog Jan Kobr.

Infocentrum představuje návštěvníkům historii území, a to nejen tu, která je spojená s působením armády. Od počátku 20. století prošly územím česká, německá i sovětská armáda, vojáci Ralsko opustili v roce 1991. Oblast má ale i starší historii. Centrální část Kuřívody založil Přemysl Otakar II. jako královské město na území bezdězského panství. Osídlení tam však bylo už v mladší době kamenné. "Zaměřili jsme se i na historii Ralska jako těžební oblasti, protože celé Ralsko je poměrně nerostně bohaté," řekl Kobr.

Informační centrum v Hradčanech je nejlepším výchozím místem pro pěší i cyklovýlety, každoročně využije jeho služeb kolem 6000 turistů. Slouží ale také ke vzdělávání, za kterým sem míří desítky školních tříd, proto v prostoru před infocentrem přibyla k přírodním herním prvkům také venkovní učebna. "Já osobně ročně provedu lesem zhruba 2000 dětí, dělám pro ně programy dvou až čtyřhodinové, vyzkouší si práci lesníka, ušpiní se, zahrajeme si nějaké hry a oni se prostřednictvím toho zážitku učí o přírodě," dodal lesní pedagog.

Vojenské lesy a statky hospodaří na více než 140 000 hektarech půdy ve vojenských újezdech, armádních cvičištích a v jejich okolí. Mimoňská divize hospodaří zejména na území bývalých Vojenských výcvikových prostorů Ralsko a Milovice - Mladá, ve správě má lesy, zemědělskou půdu, vodní a zastavěné plochy o rozloze přes 28 000 hektarů. "Zdejší divize vojenských lesů má suverénně nejvíc zvláště chráněných území, celkem 21," dodal Placanda. Ochranou přírody je dotčeno více než 40 procent území ve správě VLS.

