Obora Jelenice má být průchozí pro veřejnost, potvrdil správní soud

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | opavskalesni.cz Podstatou sporu byla především otázka, zda může orgán státní správy myslivosti vydat opatření obecné povahy, kterým veřejnosti celoročně zakáže vstup do honitby. NSS dospěl k závěru, že zákon o myslivosti takové absolutní a plošné uzavření neumožňuje.

Nejvyšší správní soud (NSS) potvrdil, že obora Jelenice má být průchozí pro veřejnost. Zamítl kasační stížnost společností GroCredit a Opavská lesní proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě, který na podnět okolních samospráv zrušil opatření obecné povahy zamezující veřejnosti vstup do obory. Rozhodnutí NSS je dočasně zpřístupněné na úřední desce.

Jakékoliv omezování vstupu veřejnosti do honitby "musí být z povahy věci realizováno tak, že nevyloučí právo každého volně procházet krajinou a užívat les, jak garantují veřejnoprávní předpisy", uvedl předseda senátu Viktor Kučera. Odkázal konkrétně na lesní zákon a také zákon o ochraně přírody a krajiny.

"Zájmy myslivosti a přístup veřejnosti do krajiny nejsou vzájemně exkluzivní; s ohledem na obecné užívání pozemků v krajině (v lese) jako veřejného statku z povahy věci ani vzájemně vylučující být nemohou,“ stojí v rozhodnutí.

Případné omezení vstupu do honitby nebo jejích částí v konkrétně určených obdobích musí odpovídat skutečné potřebě chránit zvěř. Potřeba takového omezení se však v řízení neprokázala. Soud poukázal na to, že obora Jelenice byla veřejnosti přístupná nejméně dvě desítky let.

Obora se nachází na Opavsku mezi Hradcem nad Moravicí a Vítkovem. Rozkládá se na břehu řeky Moravice. V oboře žijí daňci, mufloni, jeleni či divoká prasata. Historie obory sahá do roku 1805. Ze soudního rozhodnutí plyne, že držitelem honitby je Honební společenstvo Březová Obora, firma GroCredit vlastní nemovitosti v oboře, stejně jako Opavská lesní, která je také uživatelem honitby. Souhlas s úplným zákazem vstupu do honitby původně udělil Krajský úřad Moravskoslezského kraje. Opatření obecné povahy pak vydával městský úřad Vítkov.

