Obyvatelé Moravského Berouna se vyslovili proti větrníkům, není to ale závazné

Obyvatelé Moravského Berouna na Olomoucku se v pátek a dnes v referendu vyslovili proti zamýšlené stavbě 17 větrných elektráren v katastru města. Referendum je sice platné, ale pro zastupitelstvo není závazné, jelikož proti stavbě nehlasovalo alespoň 25 procent všech oprávněných voličů. O osudu chystaného projektu větrných elektráren tak rozhodnou zastupitelé. Nejbližší jednání mají 26. června. ČTK to dnes řekl starosta Moravského Berouna Jan Hicz (Společně pro Beroun).Obyvatelé hlasovali o otázce, zda souhlasí s tím, aby Moravský Beroun zamezil výstavbě větrných elektráren na svém území. Ve městě je 2289 voličů, hlasovací lístky byly vydány 897 lidem, tedy zhruba 39 procentům voličů. Odevzdaných obálek bylo 893. Proti stavbě větrníků se vyslovilo 495 obyvatel a opačný názor mělo 379. Tři lidé křížkem neoznačili žádnou odpověď. Referendum je platné při účasti alespoň 35 procent oprávněných voličů. Výsledek referenda je pro zastupitele závazný, pokud pro něj hlasovala nadpoloviční většina zúčastněných a současně alespoň 25 procent všech oprávněných voličů. V hlasování se proti větrným elektrárnám vyslovilo 21,6 procenta všech voličů.

"Většina voličů, kteří přišli k referendu, se vyjádřila proti spolupráci města při stavbě větrného parku. Respektuji tyto výsledky. Na zastupitelstvu budeme probírat další postup v jednáních s investory. Všem voličům děkuji za vyjádření jejich názoru," komentoval výsledky referenda Hicz. Větrníky u Moravského Berouna plánuje postavit konsorcium Arcibiskupství olomouckého a firmy Micronix Group. Město by z provozu větrného parku mohlo ročně inkasovat deset milionů korun a místním obyvatelům investor nabídl zvýhodněné ceny elektřiny. Na stavbu větrných elektráren mají lidé v Moravském Berouně protichůdné názory.

Arcibiskupství Olomoucké do projektu u Moravského Berouna chce vložit pozemky a firma Micronix Group má zajistit technologii. Deset větrných elektráren by mělo stát v katastru místní části Čabová a sedm u Moravského Berouna ve směru na Dětřichov nad Bystřicí. Větrníky jsou projektovány s výškou 230 metrů a listy dlouhými 81 metrů. Výkon jedné větrné elektrárny by měl být od 6,2 do 7,2 MW.

Investor při veřejné prezentaci slíbil, že v případě stavby 17 větrných elektráren u Moravského Berouna obdrží město a občané za 25 let kompenzace v celkové výši 651 milionů korun. V této částce je zahrnuta zvýhodněná cena elektřiny pro místní obyvatele i přímé platby pro město, které mají ročně obnášet deset milionů korun.

Kopce v podhůří Nízkého Jeseníku jsou delší dobu díky příznivým podmínkám v zorném poli investorů, kteří se zaměřují na větrné elektrárny. Mezi obcemi Hraničné Petrovice a Jívová fungují dvě větrné elektrárny. Větrný park čítající devět stožárů stojí u nedaleké Lipiny. U Jívové investor staví pět větrníků s celkovým výkonem deset megawattů.

