Obyvatelé Vysočiny mají podle průzkumu zájem oblečení darovat nebo jinak využít
"Téma sběru textilu se poměrně hodně řeší," uvedl náměstek jihlavského primátora Richard Šedivý (ANO). Uvedl, že obce mají od loňska zákonnou povinnost zajistit oddělený sběr textilu. "Co je problém, tak nejsou koncovky. Města mají povinnost ten textil sbírat, ale bohužel nikdo nemá povinnost to od nás vykupovat," uvedl.
Jihlava zavedla třídění odpadu už dříve, ve městě je 30 kontejnerů na tříděný odpadní textil a dva kontejnery na charitativní sběr šatstva pro Diakonii Broumov. Vloni Jihlavané hodili do kontejnerů a odevzdali ve sběrných dvorech 120 tun textilu a do kontejnerů diakonie dali kolem 30 tun oblečení.
Darovat oblečení lidem v nouzi je možné v centru humanitární pomoci, které je v Okružní ulici. "Chodí tam maminky s malými dětmi, senioři i široká veřejnost," řekla Ilona Loužecká z oblastního spolku Českého červeného kříže, která ve spolupráci s městem centrum provozuje. Odložené šaty mohou posloužit i v noclehárně pro lidi bez domova, již pobočka také provozuje. O rychlé dodání oblečení požádali třeba i hasiči pro lidi, jimž vyhořel byt.
Jihlavský Útulek věcí, který slouží jako re-use centrum, textil nepřijímá. "Z hygienických důvodů, i proto, že prostor je nevytápěný," uvedla Hana Zoor Svačinková. Provozovatelé centra proto víc než dva roky pořádají i swapy, tedy akce, kde si lidé mohou oblečení vyměnit. Vloni jich bylo okolo deseti, vstupné je dobrovolné. "Během těchto akcí se protočilo asi 1,9 tuny textilu," uvedla. Další bude v Jihlavě 18. února.
