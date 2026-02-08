https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/obyvatele-vysociny-maji-podle-pruzkumu-zajem-obleceni-darovat-nebo-jinak-vyuzit
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Obyvatelé Vysočiny mají podle průzkumu zájem oblečení darovat nebo jinak využít

8.2.2026 18:41 | JIHLAVA (ČTK)
Oblečení v koši
Oblečení v koši
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | LoloStock / Shutterstock
Obyvatelé Vysočiny mají zájem na tom, aby oblečení nekončilo v odpadu a pomohlo i lidem v nouzi. Podle průzkumu pro projekt Obleč Jihlavu to uvedly více než čtyři pětiny ze skoro 700 oslovených lidí. Data sbírala agentura Ipsos pro Oděvní banku, která pro Jihlavu zároveň sestavila mapu míst, kde je možné poskytnout textil k dalšímu využití nebo ho vyhodit. V Jihlavě byl projekt spuštěný po Praze a Brnu. Pokračovat bude v dalších krajích, řekla v Jihlavě ředitelka Oděvní banky Dana Pavlousková.
 
V Jihlavě jsou nyní místa pro recyklaci a třídění textilu na jednom webu. "Podstatou je interaktivní mapa sběrných míst," řekla Pavlousková. Průzkum veřejného mínění se týkal celého kraje. V porovnání s daty z Jihomoravského kraje a Prahy se Vysočina řadí mezi regiony s vyšší ochotou darovat oblečení na charitativní účely. Zároveň měla nejnižší procento lidí, kteří uvedli, že vyhazují textil do směsného odpadu. I tak jich bylo 11 procent.

"Téma sběru textilu se poměrně hodně řeší," uvedl náměstek jihlavského primátora Richard Šedivý (ANO). Uvedl, že obce mají od loňska zákonnou povinnost zajistit oddělený sběr textilu. "Co je problém, tak nejsou koncovky. Města mají povinnost ten textil sbírat, ale bohužel nikdo nemá povinnost to od nás vykupovat," uvedl.

Jihlava zavedla třídění odpadu už dříve, ve městě je 30 kontejnerů na tříděný odpadní textil a dva kontejnery na charitativní sběr šatstva pro Diakonii Broumov. Vloni Jihlavané hodili do kontejnerů a odevzdali ve sběrných dvorech 120 tun textilu a do kontejnerů diakonie dali kolem 30 tun oblečení.

Darovat oblečení lidem v nouzi je možné v centru humanitární pomoci, které je v Okružní ulici. "Chodí tam maminky s malými dětmi, senioři i široká veřejnost," řekla Ilona Loužecká z oblastního spolku Českého červeného kříže, která ve spolupráci s městem centrum provozuje. Odložené šaty mohou posloužit i v noclehárně pro lidi bez domova, již pobočka také provozuje. O rychlé dodání oblečení požádali třeba i hasiči pro lidi, jimž vyhořel byt.

Jihlavský Útulek věcí, který slouží jako re-use centrum, textil nepřijímá. "Z hygienických důvodů, i proto, že prostor je nevytápěný," uvedla Hana Zoor Svačinková. Provozovatelé centra proto víc než dva roky pořádají i swapy, tedy akce, kde si lidé mohou oblečení vyměnit. Vloni jich bylo okolo deseti, vstupné je dobrovolné. "Během těchto akcí se protočilo asi 1,9 tuny textilu," uvedla. Další bude v Jihlavě 18. února.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Špatně vhozený textil do sběrného kontejneru. Foto: Depositphotos Obyvatelé Prostějova loni odevzdali 190 tun textilu, vandalové ničí kontejnery Žena drží hromadu vyřazeného oblečení Foto: Depositphotos Brňané najdou v nové mapě možnosti, jak naložit s nepotřebným oblečením Len setý Foto: stanze Flickr Student z Brna založil oděvní značku. Letos si pěstoval i vlastní len

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist