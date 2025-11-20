https://ekolist.cz/cz/zelena-domacnost/rady-a-navody/brnane-najdou-v-nove-mape-moznosti-jak-nalozit-s-nepotrebnym-oblecenim
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Brňané najdou v nové mapě možnosti, jak naložit s nepotřebným oblečením

20.11.2025 19:40 | BRNO (ČTK)
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Depositphotos
Kontejnery na textil, charitativní obchody i opravy oděvů najdou Brňané v nové mapě na webu Obleč Brno. Cílem je přehledně zprostředkovat možnosti, jak lze zužitkovat již nechtěné oblečení, a zabránit tomu, aby končilo ve směsném odpadu. Novinářům to dnes řekla Dana Pavlousková, ředitelka Oděvní banky, která za projektem stojí. Podobné mapy v Brně už existují, snahou této je shromáždit různé způsoby využití na jednom místě.
 
Projektu předcházel průzkum mezi obyvateli kraje od agentury Ipsos, který zkoumal návyky při nakupování, třídění a darování oblečení. Vyplynulo z něj, že 59 procent Jihomoravanů kombinuje nákupy nového a použitého oblečení. Pouze nové oblečení kupuje 38 procent respondentů.

Lidé na jihu Moravy myslí při třídění oblečení i na druhé, 81 procent respondentů uvedlo, že je pro ně důležité, aby oblečení posloužilo lidem v nouzi. Zároveň 74 procent obyvatel kraje uvádí, že chtějí ekologickou likvidaci nebo recyklaci svého oblečení. Možnost finančního zisku například při prodeji motivuje 35 procent obyvatel kraje.

"Ať už je preference Brňanů pro nakládání s nechtěným oblečením jakákoliv, najdou na portálu www.oblecbrno.cz všechny dostupné možnosti. Jsou tam sběrné kontejnery na textil, charitní obchody neziskových organizací, jednorázové akce typu SWAP (výměna - pozn. red.), komunitní dílny i profesionální opravárny. V neposlední řadě i mapa sběrných dvorů včetně otevíracích dob a kontaktů na provozovatele," uvedla Pavlousková.

Z průzkumu dále vyplynulo, že nejčastěji lidé dávají vytříděné oblečení do sběrných kontejnerů na textil, činí tak 63 procent obyvatel kraje. Více než čtvrtina daruje nepotřebný textil známým a 16 procent neziskovým organizacím. Vyhození do směsného odpadu uvedlo 13 procent dotázaných. Na otázku, co by lidem třídění usnadnilo, odpověděla třetina respondentů, že lepší dostupnost sběrných míst. Více informací o možnostech třídění by uvítalo 30 procent lidí. Za nejefektivnější formu osvěty považují sociální sítě a web.

"V Brně jsou různé možnosti, jak s odpadem naložit, ale průzkum ukázal, že máme pořád nějaké rezervy. Projektem posílíme informovanost. Edukativní kampaní budeme také lidem připomínat, že oblečení nepatří do směsného odpadu a že první volbou by měly být neziskové organizace, které dokážou oblečení vrátit do oběhu s nejvyšší přidanou hodnotou – ať už formou pomoci lidem v nouzi, nebo jeho opravou a dalším využitím," sdělil náměstek primátorky Filip Chvátal (KDU-ČSL).

Projekt Obleč Brno a ochotu Brňanů darovat oblečení na dobročinné účely vítá ředitelka Oblastní charity Brno Jana Levová. "S přicházející zimou a klesajícími teplotami je darované oblečení pro naše klienty velmi důležité. Co je pro někoho již nemoderní, jiného může ochránit před umrznutím. Potřebných lidí přitom stále přibývá," poznamenala.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Len setý Foto: stanze Flickr Student z Brna založil oděvní značku. Letos si pěstoval i vlastní len Oblečení v koši Foto: LoloStock Shutterstock Ústečtí vědci hledají cestu, jak ze starého oblečení vyrobit novou 100% přízi Třídění oblečení Foto: Sarah Brown Unsplash Kam s vyřazeným oblečením? Pražanům radí nový web Obleč Prahu

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist