Brňané najdou v nové mapě možnosti, jak naložit s nepotřebným oblečením
Lidé na jihu Moravy myslí při třídění oblečení i na druhé, 81 procent respondentů uvedlo, že je pro ně důležité, aby oblečení posloužilo lidem v nouzi. Zároveň 74 procent obyvatel kraje uvádí, že chtějí ekologickou likvidaci nebo recyklaci svého oblečení. Možnost finančního zisku například při prodeji motivuje 35 procent obyvatel kraje.
"Ať už je preference Brňanů pro nakládání s nechtěným oblečením jakákoliv, najdou na portálu www.oblecbrno.cz všechny dostupné možnosti. Jsou tam sběrné kontejnery na textil, charitní obchody neziskových organizací, jednorázové akce typu SWAP (výměna - pozn. red.), komunitní dílny i profesionální opravárny. V neposlední řadě i mapa sběrných dvorů včetně otevíracích dob a kontaktů na provozovatele," uvedla Pavlousková.
Z průzkumu dále vyplynulo, že nejčastěji lidé dávají vytříděné oblečení do sběrných kontejnerů na textil, činí tak 63 procent obyvatel kraje. Více než čtvrtina daruje nepotřebný textil známým a 16 procent neziskovým organizacím. Vyhození do směsného odpadu uvedlo 13 procent dotázaných. Na otázku, co by lidem třídění usnadnilo, odpověděla třetina respondentů, že lepší dostupnost sběrných míst. Více informací o možnostech třídění by uvítalo 30 procent lidí. Za nejefektivnější formu osvěty považují sociální sítě a web.
"V Brně jsou různé možnosti, jak s odpadem naložit, ale průzkum ukázal, že máme pořád nějaké rezervy. Projektem posílíme informovanost. Edukativní kampaní budeme také lidem připomínat, že oblečení nepatří do směsného odpadu a že první volbou by měly být neziskové organizace, které dokážou oblečení vrátit do oběhu s nejvyšší přidanou hodnotou – ať už formou pomoci lidem v nouzi, nebo jeho opravou a dalším využitím," sdělil náměstek primátorky Filip Chvátal (KDU-ČSL).
Projekt Obleč Brno a ochotu Brňanů darovat oblečení na dobročinné účely vítá ředitelka Oblastní charity Brno Jana Levová. "S přicházející zimou a klesajícími teplotami je darované oblečení pro naše klienty velmi důležité. Co je pro někoho již nemoderní, jiného může ochránit před umrznutím. Potřebných lidí přitom stále přibývá," poznamenala.
reklama