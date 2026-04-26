Ochranáři v Moravském krasu počítají mladé sokoly, zatím jich je sedm
Sokolí pár obě historická hnízdiště střídá. Předloni byl právě na Jáchymce, loni na Býčí skále. "Je to jeden pár, který využívá dvě místa. Tak blízko sebe by se dva různé páry nesnesly," uvedl už dříve Bedan. Doplnil, že i letos ale ptáci na Býčí skálu sice zalétávali, ale nakonec dali přednost právě Jáchymce.
Dva další páry hnízdí v rezervaci Vývěry Punkvy. V jednom hnízdě už přišla na svět tři mláďata, ve druhém se na ně teprve čeká. V hnízdě jsou čtyři vejce. "Vylíhnutí očekávám během příštího týdne," doplnil Bedan.
Sokol stěhovavý patří mezi nejrychlejší tvory planety, při střemhlavém útoku s přitaženými křídly dosahuje rychlosti přes 300 kilometrů v hodině. Patří mezi nejvzácnější dravce hnízdící v Česku. V minulosti téměř vymizel kvůli pesticidům, odstřelu a rušení, ale díky ochraně se postupně vrací i do míst, kde hnízdil už dříve. V Moravském krasu se zhruba po půl století poprvé uhnízdil v roce 2016.
