Ochránci rozšiřují péči o suché skalnaté svahy u Vladislavi, pasou tam i ovce

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Ochránci přírody rozšiřují péči o suché skalnaté svahy okolo Vladislavi na Třebíčsku. Dřívější pastviny minulá desetiletí zarůstaly, odstranit bylo potřeba náletové dřeviny, například trnky. Trávu tam tento týden začalo spásat i malé stádo ovcí. V dlouhodobé aktivitě teď základní organizaci Českého svazu ochránců přírody (ČSOP) v Kněžicích pomohlo zapojení do širšího projektu dotovaného z takzvaných norských fondů, řekl Václav Křivan z této organizace.

Skalnaté svahy okolo městyse v údolí řeky Jihlavy ochránci prozkoumali asi před 14 lety, podařilo se jim objevit řadu zajímavých druhů živočichů a rostlin. "Řekli jsme si, že bude potřeba s tím něco dělat, aby ty lokality nezanikly," řekl Křivan. Výhodou je podle něj to, že většina pozemků patří obci. Ochránci se tam nyní starají přibližně o deset hektarů.

"Podařilo se nám postupně získat i některé pozemky soukromých vlastníků," řekl Křivan. Pomáhá to, když lidé vidí, že se o stráně někdo stará a že to tam pěkně vypadá. "Třeba přišel pán a nabídl nám sám svoje pozemky, že neví, co by s tím dělal," uvedl. Podotkl, že jde o několik enkláv, každá je trochu jiná. Roste tam například žlutě kvetoucí smil písečný, který patří mezi ohrožené druhy. Vyskytují se tam početní brouci, pavouci, motýli.

"Jak se zlepšuje stav, nacházíme nové a nové druhy. Každý rok přibude nová rarita, kterou tady objevíme," uvedl Křivan. Celkově jsou podle něj území u Vladislavi podobná jako nedaleká Mohelenská hadcová step. "Má to stejnou historii, stejný vznik - odlesněné údolí, stovky let trvající pastva. Byla by škoda, kdyby to zaniklo," řekl ke stráním u Vladislavi.

Ochránci přírody z Kněžic mají základnu v Radoníně. Jako pozemkový spolek se starají o víc než 60 cenných lokalit s rozlohou převyšující 100 hektarů. K údržbě tří desítek míst využívají dvousethlavé stádo ovcí. "Některé lokality se třeba nepasou každý rok, střídá se pastva s kosením," uvedl Křivan.

Český svaz ochránců přírody právě končí dva projekty podporované z norských fondů. Jeden pomohl pozemkovým spolkům zachraňovat stepní lokality, druhý projekt se týkal mokřadů. Do 26 území plynulo celkem okolo šesti milionů korun z dotací, ČSOP u těchto projektů hradil desetinu nákladů. Petr Stýblo z ČSOP uvedl, že pozemkových spolků je v ČR přes 60. Starají se přibližně o 4000 hektarů ploch.

reklama