Odborníci obnovují stromořadí u silnice mezi Valašským Meziříčím a Loučkou
Provoz na silnici není přerušený, v nutném případě musejí řidiči počítat pouze s krátkodobými lokálními omezeními. "Nyní na začátku ledna jsou již podél silnice u Valašského Meziříčí všechny nové stromy a keře zasazeny. Bylo vysazeno 131 třešní, 86 javorů babyka a 23 bříz. Keře jsou soustředěny v několika skupinách, celkem 54 kusů - kalina, zimolez, ptačí zob a brslen," uvedl odborná pracovnice ŘSZK pro zeleň Pavla Nedbalová.
Pokračuje však kácení, které se podle ní týká 99 stromů a 1411 čtverečních metrů porostů, včetně invazivního javoru jasanolistého. Odborníci nadále pracují také na ořezu a ošetření 53 stromů.
Práce u silnice II/150, která propojuje Valašské Meziříčí s Bystřicí pod Hostýnem na Kroměřížsku, by měly být hotové do poloviny května. Zakázka zahrnuje i následnou péči o zeleň, kterou bude zhotovitel zajišťovat do konce listopadu 2028.
