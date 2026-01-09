https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/odbornici-obnovuji-stromoradi-u-silnice-mezi-valasskym-meziricim-a-louckou
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Odborníci obnovují stromořadí u silnice mezi Valašským Meziříčím a Loučkou

9.1.2026 02:03 | VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ (ČTK)
Ilustrační foto
Ilustrační foto
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Depositphotos
Odborná firma obnovuje stromořadí u silnice druhé třídy mezi Valašským Meziříčím a Loučkou na Vsetínsku. Práce začaly loni v listopadu a hotové by měly být do půlky května. Spočívají zejména v ošetření stromů a kácení přestárlých nebo nemocných stromů a nevhodných porostů. Naopak vysazeno bylo 240 stromů a 54 keřů, uvedl Vojtěch Cekota z Ředitelství silnic Zlínského kraje (ŘSZK), které se o silnice nižších tříd v regionu stará.
 
Náklady na obnovu stromořadí jsou téměř 3,3 milionu korun, z nich více než 2,1 milionu korun pokryje dotace od Agentury ochrany přírody a krajiny (AOPK). "Mezi Loučkou a Valašským Meziříčím se nám podařilo navrhnout revitalizaci zeleně v uceleném asi osmikilometrovém úseku krajské silnice druhé třídy. Plánujeme letos ještě i několik dalších drobnějších akcí v péči o silniční zeleň," uvedl ředitel ŘSZK Bronislav Malý.

Provoz na silnici není přerušený, v nutném případě musejí řidiči počítat pouze s krátkodobými lokálními omezeními. "Nyní na začátku ledna jsou již podél silnice u Valašského Meziříčí všechny nové stromy a keře zasazeny. Bylo vysazeno 131 třešní, 86 javorů babyka a 23 bříz. Keře jsou soustředěny v několika skupinách, celkem 54 kusů - kalina, zimolez, ptačí zob a brslen," uvedl odborná pracovnice ŘSZK pro zeleň Pavla Nedbalová.

Pokračuje však kácení, které se podle ní týká 99 stromů a 1411 čtverečních metrů porostů, včetně invazivního javoru jasanolistého. Odborníci nadále pracují také na ořezu a ošetření 53 stromů.

Práce u silnice II/150, která propojuje Valašské Meziříčí s Bystřicí pod Hostýnem na Kroměřížsku, by měly být hotové do poloviny května. Zakázka zahrnuje i následnou péči o zeleň, kterou bude zhotovitel zajišťovat do konce listopadu 2028.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Vodní nádrž Foto: Depositphotos Kroměřížská radnice vybuduje u Bílan biocentrum se sadem a vodní plochou Řezání dřeva motorovou pilou Foto: Depositphotos Lidé v Českém ráji kritizují kácení stromů u silnic, podle silničářů bylo nutné Dub letní Foto: Nejmlez Wikimedia Commons Univerzita Palackého má první památný strom, roste v botanické zahradě

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist