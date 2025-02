Organizace zachraňující papoušky oživí soboty v teplické botanické zahradě

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Organizace Pad Parrots zachraňuje různé druhy papoušků. Některé si nechává, jiné jdou do adopce. Stará se i o drůbež nebo dravce. S barevnými opeřenci oživí následující soboty v botanické zahradě v Teplicích. Papoušky si mohou lidé pohladit či pochovat."Hlavní funkce záchranné stanice je postarat se o papoušky, o které už se lidé postarat nemohli nebo nechtěli. Většinou to bývá propadlé dědictví, nějaké zdravotní problémy, nezvládnutá puberta i agrese vůči dětem a jiným členům rodiny," řekla ČTK majitelka organizace Nikola Padalíková. Někteří opeřenci, o které se organizace stará, mají například poraněná křídla, jsou po zlomeninách nohou nebo musí dodržovat různé diety kvůli poškozeným orgánům po nevhodném stravování.

Stanice zároveň nabízí edukativní činnost. Dojíždí do škol či na dětské tábory, kde jim o cizokrajných ptácích přednáší. Kromě manželů Padalíkových se výjezdů účastní i samotní papoušci. "Jezdíme i do domovů pro seniory s papoušky a děláme něco na způsob canisterapie, ale ve velkých uvozovkách. Pro důchodce je to vítaná změna. Je to ptáček, je barevný a mluví. Oni hned pookřejí," doplnila Padalíková k činnostem organizace, která má sídlo v Kladně.

Každý papoušek má jinou povahu. V botanické zahradě jsou k vidění například ara vojenský a ara ararauna. Zelenou samičku, aru vojenskou, její majitel často držel za krk, proto je na něj citlivá a nechá se hladit pouze po křídlech a po těle. Naproti tomu aru araunu Bobinu si mohou příchozí návštěvníci pomazlit kdekoli. "Je strašně hodná, miluje děti," řekla k povaze ptáka majitelka Padparrots.

Se záchranou exotických ptáků ale také drůbeže, holubů či dravců jsou spojené vysoké výlohy za veterinární péči. Zájemci mohou na záchranu ptáků přispět na transparentní účet s číslem 2002720377/2010. Záchranná stanice se v současné době stará o více než 60 ptáků. Minulou zimu šlo do adopce například přes 30 korel chocholatých.

Padalíková vystudovala veterinární školu, ale o exotické ptáky měla zájem od dětství. "První odchov jsem měla už ve 14 u nás v panelovém domě v Brně. Začala jsem s andulkami," uvedla majitelka organizace ke svým začátkům. Později začala chovat ještě korely a velké ary. Dnes mají manželé dům, který přetvořili na prostory záchranné stanice.

Kvůli papouškům dorazila například maminka a její syn Max, který zamířil rovnou k jednomu z opeřenců. "Chodíme sem pravidelně na všechny akce, ale na papoušky jsme se přišli podívat poprvé," řekla žena ČTK. Mezitím krátce po začátku otevírací doby dorazili další rodiče a jejich děti, všichni mířili rovnou ke klecím a bidýlkům s malými i většími ptáky opatřenými vodítky.

Papoušci budou v botanické zahradě i 15. února, 22. února, 1. března, 8.března a 22. března vždy od 9:00 do 17:00.

