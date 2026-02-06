Ostrava chce zvýšit svůj vliv v Ostravských vodárnách a kanalizacích
"Po dokončení této výměny, která bude trvat měsíc, bude kooptováno nové vedení a potom bude v květnu řádná valná hromada. Mezitím budu připravovat návrh nové koncesní smlouvy, která už z pohledu města bude mnohonásobně přísnější. Za další se plně rozběhnou jednání se společností Suez, abychom dokázali odkoupit akcie tak, aby město mělo nejméně nadpoloviční většinu. Jsem i morálně přesvědčen, že tuto krizovou infrastrukturu má vlastnit většinově město," řekl Boháč. Domnívá se, že pokud se město nestane nadpolovičním vlastníkem, bude mít problém se získáváním evropských dotací.
Podle Boháče je šance na odkup akcií reálná i proto, že město neuzavřelo se společností OVAK desetiletou koncesní smlouvu, jak se původně předpokládalo, ale pouze tříletou. Původní koncesní smlouva vypršela v roce 2024. Zastupitelé ale už s předstihem v roce 2021 za primátorování Tomáše Macury (tehdy ANO) rozhodli o dalším způsobu provozování vodárenské infrastruktury ve městě. Diskuse na zastupitelstvu tehdy byla poměrně bouřlivá. Zastupitelé při rozhodování vycházeli z technické a ekonomické analýzy, která předkládala několik variant dalšího fungování. Bylo mezi nimi například založení nové provozní společnosti ve vlastnictví města nebo získání 100 procent akcií společnosti OVAK odkupem od ostatních akcionářů. Zastupitelé se nakonec rozhodli k využití takzvané sektorové výjimky, což fakticky znamenalo uzavření smlouvy o správě a provozování s původním provozovatelem, tedy pokračování spolupráce s OVAK.
Smlouva měla být uzavřena na deset let, po obměně vedení města byla podle Boháče uzavřena pouze jako tříletá a začala platit od ledna 2025. "Právě s ohledem na to, že nebyla podepsaná desetiletá smlouva, vidím tu šanci (na odkup akcí) jako poměrně významnou. Existence společnosti je závislá na provozní smlouvě. Je to ale náš partner a chceme s ním jednat slušně," řekl Boháč. Opozice na posledním zastupitelstvu poukazovala na to, zda je vhodné takové zásadní kroky činit na konci volebního období.
OVAK dodávají vodu přibližně 300.000 obyvatel Ostravy a okolí. V předloňském roce firmě klesl čistý zisk meziročně o 3,1 milionu korun na 77,4 milionu Kč. Tržby jí vzrostly o 144 milionů na 1,52 miliardy korun.
Většinovým vlastníkem OVAK je francouzská skupina Suez, která drží podíl 50,13 procenta. Druhým největším akcionářem je město Ostrava, kterému patří 40,6 procenta akcií. Zbývající podíl 9,27 procenta vlastní drobí akcionáři. Cena vody v Ostravě stoupla od ledna o 1,88 koruny na 112,99 Kč za metr krychlový včetně DPH. Zdražení představuje 1,7 procenta. Ostrava má mezi krajskými a většími městy jednu z nejnižších cen vody.
