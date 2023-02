Ostrava ošetří stovky stromů napadených jmelím bílým

Břetislav Machaček 26.2.2023 09:40

Jmelí je ukázkovým příkladem ochrany rostlin (je uvedeno v červené knize

chráněných rostlin)u kterých se to přepísklo do stavu, kdy ohrožuje stromy

až tak, že začíná mrzačením stromů ořezem a končí kácením. Ono by stačilo

vylézt těm salónním ochranářům občas z kanceláří do přírody a sledovat,

jak se příroda rychle vyvíjí. Pamatuji si pokutování "těžby" jmelí i pro

vlastní potřebu na Vánoce a poplatky za jeho těžbu za účelem zisku. Nyní

platíme za jeho likvidaci bez užitků a bez možnosti kompenzace nákladů

na likvidaci prodejem jmelí. Být ta likvidace v předvánoční době, tak na

sebe částečně i vydělá a hlavně se sklízí ještě s bobulemi a semeny, ale

v předjaří už jsou semena dávno ptáky "zaseta" na stromy v širokém okolí. Prostě se čeká na další rozšíření, aby bylo do budoucna co likvidovat. Ono to chce o přírodě asi něco vědět z praxe v souvislostech, aby se zamezilo hlavně šíření v době, kdy je jmelí plné bobulí a nikoliv nyní, když už je ptáky na stromech nově ZASETO !

Odpovědět