Ostrava přispěje 31,5 milionu korun na ozdravné pobyty školáků
Program je určen žákům mateřských i základních škol, ale také studentům víceletých gymnázií ve věku povinné školní docházky. "Každý městem dotovaný pobyt musí být minimálně čtrnáctidenní. Výše finanční podpory na jednoho žáka činí 7500 korun. Peníze, poskytnuté Fondem pro děti ohrožené znečištěným ovzduším, slouží k pokrytí nákladů spojených s ubytováním, dále pak úhradě stravného a samotného ozdravného programu. Prostřednictvím těchto finančních prostředků je hrazena taktéž doprava k místu pobytu, pojištění spolu s příslušnými poplatky a zajištění jak pedagogického, tak nepedagogického dozoru," připomněl náměstek primátora Aleš Boháč (Starostové pro Ostravu).
O ozdravné pobyty je mezi školami dlouhodobě velký zájem. Děti nejčastěji míří do různých oblastí v Beskydech, ale například i do Jeseníků nebo na pomezí Jeseníků či Orlických hor. V minulém školním roce na pobyty odjelo přes 3200 dětí.
Od založení fondu na ozdravné pobyty vyrazilo téměř 37.000 dětí. "Přestože se kvalita ovzduší v Ostravě v posledních letech výrazně zlepšila, pobyty mají stále velký smysl. Představují důležitou prevenci zdravotních obtíží, posílení imunity a zároveň umožňují dětem prožít čas v přírodě," doplnil Boháč. Pobyty dlouhodobě financuje město, ale do fondu přispívají také některé firmy.
