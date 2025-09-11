https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/ostrava-zjistuje-zda-by-sanaci-haldy-hermanice-misto-diama-nezajistily-koksovny
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Ostrava zjišťuje, zda by sanaci haldy Heřmanice místo Diama nezajistily koksovny

11.9.2025 19:54 | OSTRAVA (ČTK)
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Petr Štefek / Wikimedia Commons
Město Ostrava zjišťuje, zda by sanaci haldy Heřmanice, která je ve městě jednou z největších ekologických zátěží, namísto státního podniku Diamo nemohla zajistit společnost OKK Koksovny. Náměstek ostravského primátora Aleš Boháč (Starostové pro Ostravu) dnes řekl ČTK, že firmě poslal dotaz, zda neuvažuje o sanaci haldy jiným způsobem, než plánuje Diamo. Na situaci upozornil server iRozhlas.
 
Diamo má na starosti zahlazování následků hornické činnosti. OKK Koksovny miliardáře Petra Otavy od letoška vlastní více než polovinu pozemků pod haldou. Jejich mluvčí Jindřich Vaněk řekl ČTK, že firma se k tomu zatím nebude vyjadřovat. Mluvčí Diama Tomáš Indrei řekl, že je návrh města překvapil.

"Nikam se to neposouvá, nic moc smysluplného se na haldě neděje a to nás samozřejmě jako město nenechává klidnými. Můj dotaz směroval k panu Otavovi, abych mu trochu otevřel obzor, že to není jenom o spolupráci a o pozemcích, ale zda neuvažuje, že by Ostravě pomohl tím, že by přistoupil k sanaci i třeba jinou metodou než dneska Diamo," řekl Boháč.

Haldu neboli odval Heřmanice tvoří hlušiny a odpady z bývalých dolů a koksoven. Má rozlohu asi 103,5 hektaru. Halda uvnitř hoří, což uvolňuje do vzduchu škodlivé látky. Její sanace, která začala více než před 20 lety, je pozastavená. Kvůli haldě už vzniklo několik sporů.

Diamo odval provozuje od roku 2002. Loni v červnu podnik představil plán na pokračování sanace. Chce tam vybudovat ochranný sarkofág. Práce mají trvat zhruba deset let a měly by stát minimálně 2,3 miliardy korun. Dílčí práce už na haldě začaly. Sarkofág má pokrýt asi 30 procent území haldy. Má ho tvořit cementopopílková směs, která vytvrdne. Na ni se naveze zemina a oseje se trávou.

"Pořád neexistuje projekt slíbeného sarkofágu. Sanace prostě nejede tak rychle, jak by si Ostravané zasloužili," sdělil iRozhlasu ostravský primátor Jan Dohnal (ODS). Vstup OKK Koksoven by podle něj do sanace mohl vnést nový impulz.

Boháč řekl, že projekt sarkofágu se několikrát změnil, ale žádost o jeho stavbu zatím na Dopravní a energetický stavební úřad stále nebyla podána. "Město by uvítalo, kdyby přišel nějaký jiný technický názor nebo jiný vítr do řešení té oblasti. Je to takové možná zoufalství v tom, že vidíme, že státní podnik se prostě neposouvá," řekl Boháč.

Uvedl, že s firmou OKK Koksovny má město dobrou spolupráci. Připomněl také, že s ukládáním odpadů na heřmanické haldě je firma spojena z doby, kdy ji ještě nevlastnil Otava. "Dotázal jsem se jich, jestli nemají ambici s haldou něco udělat, jestli nemají ambici navrhnout státu jinou variantu, než je varianta sanace státním podnikem Diamo," řekl Boháč.

Podle Indreie se město ve vztahu k Diamu o této možnosti nikdy nezmínilo, o to více je podnik překvapen. "Státní podnik Diamo vede jednání ohledně sanaci haldy Heřmanice s vlastníkem části pozemků společnosti OKK Koksovny, a nikoliv městem Ostrava, a proto nám není zřejmé, jak by mohlo město Ostrava na jednání, kterého se neúčastní, toto navrhovat," uvedl Indrei. Dodal, že není před jednáním žádoucí sdělovat stanoviska k věci druhé straně prostřednictvím médií.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Halda Heřmanice Foto: Petr Štefek Wikimedia Commons OKK Koksovny koupily pozemky pod haldou Heřmanice v Ostravě, chtějí její sanaci Třinecké železárny Foto: mimo Flickr Třinecké železárny posunuly termín investice do elektrické obloukové pece Foto: Martin Mach Ondřej Ekolist.cz V koksovně Liberty Ostrava hrozí ekologické škody, správce řeší, co s ní dělat

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Nejčtenější články

Odborníci předvedli v milovické rezervaci účinnou metodu likvidace invazních akátů

Diskuse: 66

Vědci s rybáři zjišťovali stav rybí obsádky v Lipně. Zaměřili se na populaci candáta a sumce

Diskuse: 22

Miroslav Petr: Nové nároky na čištění odpadních vod jsou přede dveřmi

Diskuse: 17

Rakousko prohrálo spor s komisí o zařazení jádra a plynu mezi zelené investice

Diskuse: 44

Jakub Hruška: Národní park Křivoklátsko nebude

Diskuse: 49

Jakub Hruška: Myxomatóza u našich zajíců? Potvrzeno

Diskuse: 31

Karel Makoň: Na spolupráci s energetiky si v záchranné stanici nemůžeme stěžovat

Diskuse: 1
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist