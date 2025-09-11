Ostrava zjišťuje, zda by sanaci haldy Heřmanice místo Diama nezajistily koksovny
"Nikam se to neposouvá, nic moc smysluplného se na haldě neděje a to nás samozřejmě jako město nenechává klidnými. Můj dotaz směroval k panu Otavovi, abych mu trochu otevřel obzor, že to není jenom o spolupráci a o pozemcích, ale zda neuvažuje, že by Ostravě pomohl tím, že by přistoupil k sanaci i třeba jinou metodou než dneska Diamo," řekl Boháč.
Haldu neboli odval Heřmanice tvoří hlušiny a odpady z bývalých dolů a koksoven. Má rozlohu asi 103,5 hektaru. Halda uvnitř hoří, což uvolňuje do vzduchu škodlivé látky. Její sanace, která začala více než před 20 lety, je pozastavená. Kvůli haldě už vzniklo několik sporů.
Diamo odval provozuje od roku 2002. Loni v červnu podnik představil plán na pokračování sanace. Chce tam vybudovat ochranný sarkofág. Práce mají trvat zhruba deset let a měly by stát minimálně 2,3 miliardy korun. Dílčí práce už na haldě začaly. Sarkofág má pokrýt asi 30 procent území haldy. Má ho tvořit cementopopílková směs, která vytvrdne. Na ni se naveze zemina a oseje se trávou.
"Pořád neexistuje projekt slíbeného sarkofágu. Sanace prostě nejede tak rychle, jak by si Ostravané zasloužili," sdělil iRozhlasu ostravský primátor Jan Dohnal (ODS). Vstup OKK Koksoven by podle něj do sanace mohl vnést nový impulz.
Boháč řekl, že projekt sarkofágu se několikrát změnil, ale žádost o jeho stavbu zatím na Dopravní a energetický stavební úřad stále nebyla podána. "Město by uvítalo, kdyby přišel nějaký jiný technický názor nebo jiný vítr do řešení té oblasti. Je to takové možná zoufalství v tom, že vidíme, že státní podnik se prostě neposouvá," řekl Boháč.
Uvedl, že s firmou OKK Koksovny má město dobrou spolupráci. Připomněl také, že s ukládáním odpadů na heřmanické haldě je firma spojena z doby, kdy ji ještě nevlastnil Otava. "Dotázal jsem se jich, jestli nemají ambici s haldou něco udělat, jestli nemají ambici navrhnout státu jinou variantu, než je varianta sanace státním podnikem Diamo," řekl Boháč.
Podle Indreie se město ve vztahu k Diamu o této možnosti nikdy nezmínilo, o to více je podnik překvapen. "Státní podnik Diamo vede jednání ohledně sanaci haldy Heřmanice s vlastníkem části pozemků společnosti OKK Koksovny, a nikoliv městem Ostrava, a proto nám není zřejmé, jak by mohlo město Ostrava na jednání, kterého se neúčastní, toto navrhovat," uvedl Indrei. Dodal, že není před jednáním žádoucí sdělovat stanoviska k věci druhé straně prostřednictvím médií.
