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Ostravská zoo se zapojila do záchrany ibisů skalních ve Španělsku

25.7.2026 17:00 | OSTRAVA (ČTK)
Diskuse: 1
Ostravská zoologická zahrada se zapojila do nového projektu na záchranu ptáků ibisů skalních v národním parku v Katalánsku. Cílem je posílení volně žijící populace ibisů na východě Španělska a propojení populací na jihu Pyrenejského poloostrova s ibisy v dalších částech Evropy severně od Alp. Novinářům to sdělila mluvčí zahrady Šárka Nováková.
 
"Ibis skalní je jedním z nejohroženějších ptačích druhů na světě. Volně žijící populace čítá méně než 1000 jedinců. Na jejich záchranu je realizováno několik mezinárodních repatriačních projektů, do nichž jsou zapojeny zoologické zahrady a další ochranářské instituce. Ptáci odchovaní v lidské péči jsou vypouštěni do přírody s cílem obnovit a posílit nepočetnou divokou populaci," uvedla Nováková.

Zoo už se v minulosti zapojila do obdobného záchranného projektu na jihu Španělska v oblasti Andalusie, kde se už podařilo vytvořit stabilní populaci se zhruba 270 jedinci, přičemž přes 50 párů se tam úspěšně rozmnožuje.

"Další ptáci zatím nebudou v těchto místech vypouštěni. Záchrana ibisů se nyní soustředí do jiné oblasti, kam už byli převezeni dva ostravští ibisové vylíhnutí v loňském roce, a chovatelé věří, že i letošní mláďata budou létat ve volné přírodě," uvedla mluvčí.

Dodala, že z první vypuštěné dvojice přežil jen jeden pták. "Naneštěstí byl jeden z ostravských ptáků sražen autem. Toto není bohužel nic neobvyklého, srážky s dopravními prostředky jsou příčinami úhynu nejen ptáků, ale i řady dalších živočichů po celém světě. Druhý ibis je v pořádku. Díky GPS lokátoru mohou místní ochránci přírody sledovat jeho pohyb," řekla mluvčí.

Ostravská zoo chová ibisy skalní od roku 2008. V teplé části roku je skupina těchto ptáků k vidění ve voliéře nedaleko pavilonu Indických šelem. Aktuálně má zahrada tři chovné páry ibisů skalních, dva se letos rozmnožily.

Ibis skalní v minulosti žil v Evropě, severní Africe a na Středním východě. Kvůli ztrátě přirozeného prostředí, ilegálnímu lovu i kladením otrávených návnad byl ale na mnoha místech vyhuben.

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JP

Jaroslav Pokorný

25.7.2026 19:16
No, vidíte, krásný ibis posvátný je v Evropoě invazívní a STŘÍLEJÍ ho!
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