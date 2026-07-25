Ostravská zoo se zapojila do záchrany ibisů skalních ve Španělsku
Zoo už se v minulosti zapojila do obdobného záchranného projektu na jihu Španělska v oblasti Andalusie, kde se už podařilo vytvořit stabilní populaci se zhruba 270 jedinci, přičemž přes 50 párů se tam úspěšně rozmnožuje.
"Další ptáci zatím nebudou v těchto místech vypouštěni. Záchrana ibisů se nyní soustředí do jiné oblasti, kam už byli převezeni dva ostravští ibisové vylíhnutí v loňském roce, a chovatelé věří, že i letošní mláďata budou létat ve volné přírodě," uvedla mluvčí.
Dodala, že z první vypuštěné dvojice přežil jen jeden pták. "Naneštěstí byl jeden z ostravských ptáků sražen autem. Toto není bohužel nic neobvyklého, srážky s dopravními prostředky jsou příčinami úhynu nejen ptáků, ale i řady dalších živočichů po celém světě. Druhý ibis je v pořádku. Díky GPS lokátoru mohou místní ochránci přírody sledovat jeho pohyb," řekla mluvčí.
Ostravská zoo chová ibisy skalní od roku 2008. V teplé části roku je skupina těchto ptáků k vidění ve voliéře nedaleko pavilonu Indických šelem. Aktuálně má zahrada tři chovné páry ibisů skalních, dva se letos rozmnožily.
Ibis skalní v minulosti žil v Evropě, severní Africe a na Středním východě. Kvůli ztrátě přirozeného prostředí, ilegálnímu lovu i kladením otrávených návnad byl ale na mnoha místech vyhuben.
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