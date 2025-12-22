https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/ostrov-planuje-fotovoltaiku-na-mestskych-domech-prvni-bude-na-hlavni-tride
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Ostrov plánuje fotovoltaiku na městských domech, první bude na Hlavní třídě

22.12.2025 00:15 | OSTROV (ČTK)
Ilustrační foto
Ilustrační foto
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Martin Mach / Ekolist.cz
Ostrov na Karlovarsku začne v příštím roce s instalací fotovoltaických elektráren na městských domech. První investicí by měl být městský dům s nájemními byty na Hlavní třídě. Město ale připravuje projekty i pro další městské objekty, řekl ČTK starosta Ostrova Pavel Čekan (Místní).
 
"Máme připravené projekty na Dům pokojného stáří, na bytový dům takzvaný 'stometrák', který je na Hlavní třídě. Je to dům, který je ve vlastnictví města. Je to nájemní dům a tam bychom v příštím roce, pokud bude opět otevřený dotační titul, ... chtěli realizovat fotovoltaickou elektrárnu, kde by mělo být necelých 60 kWpeak (kilowattů špičkového výkonu) výkonu a 90 kWh (kilowatthodin) úložiště v bateriích," popsal první z projektů městské fotovoltaiky Čekan.

V budově s téměř 40 byty bude společné odběrné místo a nájemníci by ročně mohli ušetřit až třetinu nákladů za elektřinu. Cenu instalace panelů a úložiště město odhaduje na zhruba sedm milionů korun. Podle Čekana se dá očekávat, že v dalších letech bude stát stále více tlačit na to, aby města a obce využívaly bezemisní zdroje energie. Mezi ně patří i fotovoltaické elektrárny na střechách domů.

Část střechy domu nechalo město letos opravit za zhruba tři miliony korun. Prodloužilo tím tak její životnost na dalších zhruba 25 let a umožnilo instalaci fotovoltaických panelů. Ostrov má v rozpočtu na příští rok peníze na fotovoltaické elektrárny na městských budovách.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Vyvýšený solární panel Foto: Depositphotos Bloomberg: Nové solární instalace v příštím roce poprvé klesnou Tráva mezi fotovoltaickými panely Foto: Depositphotos MŽP poskytne 300 milionů korun na instalace fotovoltaik na zemědělské půdě Fotovoltaický panel Foto: Depositphotos Silnice LK v Libereckém kraji investují do fotovoltaiky i bezemisních aut

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist