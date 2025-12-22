Ostrov plánuje fotovoltaiku na městských domech, první bude na Hlavní třídě
22.12.2025 00:15 | OSTROV (ČTK)
Ilustrační foto
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Martin Mach / Ekolist.cz
V budově s téměř 40 byty bude společné odběrné místo a nájemníci by ročně mohli ušetřit až třetinu nákladů za elektřinu. Cenu instalace panelů a úložiště město odhaduje na zhruba sedm milionů korun. Podle Čekana se dá očekávat, že v dalších letech bude stát stále více tlačit na to, aby města a obce využívaly bezemisní zdroje energie. Mezi ně patří i fotovoltaické elektrárny na střechách domů.
Část střechy domu nechalo město letos opravit za zhruba tři miliony korun. Prodloužilo tím tak její životnost na dalších zhruba 25 let a umožnilo instalaci fotovoltaických panelů. Ostrov má v rozpočtu na příští rok peníze na fotovoltaické elektrárny na městských budovách.
reklama
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Online diskuse
Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk