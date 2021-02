Otrava orlů na Klatovsku připomíná případy v Bavorsku

Karel Zvářal 10.2.2021 11:15

Největší škodná na světě je člověk, a to když legálně plošně trávil postřiky veškerý život mimo ošetřovanou plodinu, a také když nelegálně likviduje to, co mnozí zbožňují a aktivně chrání příkrmem. Ten se stal orlům také osudným, neb "fanoušek jiného klubu" svým ohavným činem pokazil radost z nárůstu populace tohoto nádherného mrchožravého dravce.

