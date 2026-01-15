Pardubice chtějí kultivovat břehy řek, zapojí veřejnost i odborníky
15.1.2026 01:18 | PARDUBICE (ČTK)
Na řece už jsou mola. Lidé na vodě jezdí na paddleboardech, v létě chodí na vodní skákací hrad. U Labe jsou loděnice. Další aktivity a možnosti navrhne a usměrní koncepce, kterou vytvoří společnost New visit a krajinářský architekt Tomáš Jiránek.
"Labe a Chrudimka nejsou stejné a ani jejich břehy nemají sloužit všude stejně. Řeky v Pardubicích by měly mít různé podoby, od reprezentativního městského parteru v centru přes sportovní a rekreační úseky až po klidné přírodní části s vysokou ekologickou hodnotou," řekl náměstek primátora Jakub Rychtecký (Žijeme Pardubice).
Do debaty o koncepci se zapojí obyvatelé města, spolky, odborníci i studenti architektury. Město plánuje kulaté stoly, workshopy i veřejné prezentace návrhu.
