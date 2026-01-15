https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/pardubice-chteji-kultivovat-brehy-rek-zapoji-verejnost-i-odborniky
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Pardubice chtějí kultivovat břehy řek, zapojí veřejnost i odborníky

15.1.2026 01:18 | PARDUBICE (ČTK)
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Michal Louč / Wikimedia Commons
Město Pardubice chce mít plán, jak do budoucna využívat břehy Labe a Chrudimky. Nechá zpracovat koncepci s návrhy a pravidly, co se u řek může dít a jak se mohou postupně rozvíjet, uvedla radnice. Na koncepci se bude podílet i veřejnost.
 
Města, která se systematicky věnují rozvoji říčních břehů, patří podle náměstka primátora René Živného (Společnost pro Pardubice) k nejatraktivnějším místům pro život. "Lidé chtějí být u vody, sportovat, posedět, projít se podél břehů. Koncepce má za úkol tenhle zájem kultivovat tak, aby byl dlouhodobě udržitelný, šetrný k přírodě a přínosný pro celé město," řekl Živný.

Na řece už jsou mola. Lidé na vodě jezdí na paddleboardech, v létě chodí na vodní skákací hrad. U Labe jsou loděnice. Další aktivity a možnosti navrhne a usměrní koncepce, kterou vytvoří společnost New visit a krajinářský architekt Tomáš Jiránek.

"Labe a Chrudimka nejsou stejné a ani jejich břehy nemají sloužit všude stejně. Řeky v Pardubicích by měly mít různé podoby, od reprezentativního městského parteru v centru přes sportovní a rekreační úseky až po klidné přírodní části s vysokou ekologickou hodnotou," řekl náměstek primátora Jakub Rychtecký (Žijeme Pardubice).

Do debaty o koncepci se zapojí obyvatelé města, spolky, odborníci i studenti architektury. Město plánuje kulaté stoly, workshopy i veřejné prezentace návrhu.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Bill board Foto: Depositphotos Na městských pozemcích v Liberci zůstane desetina původního počtu billboardů Objekt tzv. Lagerhausu v Teplicích Foto: Jiří Dvořák UJEP Je průmyslové dědictví příležitost nebo problém? Ústecký kraj se zatím nedokáže shodnout na své budoucnosti, ukazuje studie Cyklisté Foto: Depositphotos Hradec Králové otevřel osm let chystanou stezku u vstupu do městských lesů

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist