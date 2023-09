Pardubice obnovují alej v Jahnově ulici, vysazeny budou novou metodou

Licence | Volné dílo (public domain) Foto | eternalbullet / pixabay.com

V Pardubicích začala po letech příprav obnova aleje v Jahnově ulici. Za jeden den dřevorubci pokáceli 26 třešní, které v lokalitě neprospívaly. Nově tam budou akáty vysazené metodou, která je v krajském městě novinkou. ČTK to řekla tajemnice městského úřadu Gabriela Křížková. Náklady činí 10,5 milionu korun, většinu pokryje město z dotace.

"Je to pilotní projekt v Pardubicích. Chtěli bychom vyzkoušet, jak se stromům bude dařit a chtěli bychom tento systém používat v dalších lokalitách," řekla tajemnice.

Kulovité třešně byly v betonových skružích, což byly pro ně nevhodné podmínky. Na rušné ulici živořily. Místo nich budou nekvetoucí akáty, které nejsou moc vysoké. Dosahují výšky a šířky asi dva metry. Stromy budou v příznivějších prokořenitelných buňkách. "Akáty jsou hodně odolné stromy, proto tady byly vybrány do této zástavby. Prokořenitelný systém usměrní růst kořenů. Akáty nemají obrovský kořenový systém. A buňky ochrání sítě, kterých je v chodníku až moc," uvedla Křížková.

Inženýrské sítě často brání nové výsadbě zeleně nebo obnově v některých místech Pardubic. "Je to obrovský problém. Obyvatelé se často dotazují, proč i v místech, kde dříve byly stromy a my je ze zdravotního důvodu vykáceli, již nevysazujeme nové stromy. Je to bohužel z toho důvodu, že v místě vedou sítě a my už zpátky nedovedeme stromy vysadit," řekl starosta Filip Šťastný (ANO).

Stavební firma si minulý týden kvůli obnově aleje a dalším pracím zabrala ulici a oplotila ji. Proto je neprůchozí. Zábor zasahuje částečně do náměstí Republiky. Minulý týden firma pokácela stromy, tento týden začaly stavební práce. "Hotovo má být v lednu. Náklady jsou 10,5 milionu korun, necelých osm milionů korun je dotace z Norských fondů," uvedl starosta.

Firma má za úkol nejdřív rozebrat žulový chodník. Opraví ho a položí znovu a k tomu obnoví asfaltový povrch cyklostezky podél chodníku. Je rovněž potřeba upravit inženýrské sítě a opravit veřejné osvětlení. Na to naváže výsadba stromů, které nahradí uschlé kusy.

Projekt město připravovalo minimálně od roku 2020. Nedařila se výběrová řízení, když se například do tendru nikdo nepřihlásil.

