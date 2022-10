Pařížská aukční síň nabídne kostru malého dinosaura "do obývacího pokoje"

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | abdeaitali / abdeaitali / Wikimeda Commons Odhaduje se, že iguanodon žil před více než 150 miliony let.

Pařížská aukční síň nabídne v říjnu kostru malého dinosaura. Očekává, že by mohla být prodána za 400 000 až 500 000 eur (9,9 milionu až 12,3 milionu Kč), uvedla agentura Reuters s odvoláním na aukční síň Giquello.

Na rozdíl od velkých dinosauřích koster, které se dražily dříve, je skeleton iguanodona vysoký jen 1,3 metru a tři metry dlouhý. Byl objeven v roce 2019 na soukromém pozemku v americkém Coloradu během stavby silnice.

"Je to dinosaurus do obývacího pokoje," poznamenal k velikosti kostry dražitel Alexandre Giquello. Odhaduje se, že iguanodon žil před více než 150 miliony let. Jeho ostatky se podařilo zrekonstruovat týmu italských paleontologů. Dražba se uskuteční 20. října.

V roce 2020 stejná aukční síň prodala vzácnou kostru rovněž 150 milionů let starého masožravého allosaura za tři miliony eur (téměř 74 milionů Kč). Byla to částka dvakrát vyšší než původně odhadovaná cena.

