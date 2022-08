Pastva uherského stepního skotu v ptačím parku Kosteliska se podle ornitologů vyplácí Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Ondřej Ryška / ČSO Uherský stepní skot připravuje spásáním pastvinu pro husy velké. Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali. Pastva uherského stepního skotu má už po necelých pěti měsících kýžený pozitivní efekt na biodiverzitu v ptačím parku Kosteliska České společnosti ornitologické (ČSO). Čtyři krávy, které se od poloviny března pasou v parku u Dubňan na Hodonínsku, už stačily výrazně potlačit invazní a rychle se šířící zlatobýl, jak si od nich ornitologové slibovali. Spásáním zároveň vytvářejí skvělé podmínky pro ptáky, kteří sem létají za potravou. Jedná se o bahňáky, husy, dravce a další. Onthophagusillyricus. Vzácného brouka, který prozatím nemá české jméno, přitáhla přítomnost krav již necelé dva měsíce po zahájení pastvy. „Tento brouk z rodu lejnožroutů se živí exkrementy býložravců, kteří se pasou volně a nejsou odčervení. Na Kosteliskách našel vhodné útočiště. V Česku patří mezi ohrožené druhy s těžištěm výskytu na jižní Moravě,“ vysvětluje Gašpar Čamlík, jednatel Jihomoravské pobočky ČSO, která park spravuje. Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Jan Miklín / ČSO Vzácný lejnožrout Onthophagus illyricus se na Kosteliskách objevil už po necelých dvou měsících od zahájení pastvy uherského stepního skotu. Plochy spásané uherským stepním skotem a smíšeným stádem ovcí a koz přilákaly koncem jara početná hejna hus velkých. „Býložravci vypasením vyšších rostlin vytvořili pro husy dokonalou pastvinu s ploškami nižší trávy. Zaznamenali jsme až stovky hus včetně mnoha rodin s mláďaty,“ popisuje Ondřej Ryška z Jihomoravské pobočky ČSO. Na vypasených plochách nachází potravu také mnoho dalších ptáků. „Pozorovali jsme například několik druhů bahňáků – čejky chocholaté, kulíky říční, vodouše kropenaté či pisíky obecné. Potravní specialista včelojed lesní sem létá lovit vosy,“ doplňuje Čamlík. Začátkem července dvě ze čtyř krav porodily mláďata. Stádo uherského stepního skotu se tak rozrostlo na šest. Krávy byly dovezeny ze slovenské lokality Ostrovik – ptačí oblast Senianske rybníky ve správě Slovenské ornitologické společnosti/BirdLife Slovensko. Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | fotopast Jihomoravské pobočky ČSO Fotopast na pastvině koncem května zachytila desítky pasoucích se hus velkých včetně mnoha mláďat. ČSO si od uherského stepního skotu na Kosteliskách mimo jiné slibovala, že pomůže s potlačením invazního zlatobýlu a obnoví a rozšíří přírodně cenné biotopy. „Cíl se daří plnit. Krávy pastvou velmi výrazně potlačily zlatobýl. Kromě toho také zredukovaly rákos, okusují náletové dřeviny a přirozeně prosvětlují les,“ popisuje Čamlík. Ještě před třemi lety byla v ptačím parku Kosteliska neprostupná džungle třtiny křovištní a zlatobýlu obrovského. Během několika let se péčí a obnovou podařilo území otevřít a zpřístupnit. „Pastvou uherského stepního skotu, která je jednou z tradičních metod obnovy na Kosteliskách, navazujeme na historii. Na tomto území se dlouhodobě páslo už před tisícovkami let. Dnes v záplavě zlatobýlu nacházíme malé ostrůvky biodiverzity, které postupně obnovujeme a zvětšujeme,“ popisuje Čamlík. reklama tisknout poslat Dále čtěte | Ve skotském pohoří Cairngorms byl objeven nový druh houby Příliš malé a izolované rezervace biodiverzitu nezachrání Stokrát opakovaná mozaika se stává sečí

