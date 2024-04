Piráti představili tři kroky, kterými chtějí vylepšit unijní Zelenou dohodu

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Pirátská strana představila tři kroky, kterými chce zlepšit podle ní problémové části unijní Zelené dohody, takzvaného Green Dealu. Prvním je přechod na americký model podpory čistšího průmyslu pomocí předvídatelných daňových úlev. Piráti navrhují také rozšířit dodatečné důchodové spoření u Evropské investiční banky (EIB) a tím investovat více do moderních technologií. Pomoci by podle nich mohly i dotace směřované domácnostem namísto velkým podnikům. Unijní Zelená dohoda předpokládá snížit uhlíkové emise do konce dekády minimálně o 55 procent v porovnání s rokem 1990.

"Nikdy jsme nezastírali, že v současném Green Dealu jsou mezery. Koneckonců Piráti za tím plánem nestojí, jelikož v Evropském parlamentu jsme v opozici. Je to plán Evropské komise, která je vedena lidovci, socialisty a takzvanou Obnovou Evropy. My jsme od začátku poukazovali na to, že je potřeba, aby byl dostatek peněz pro ekonomickou transformaci," řekl ČTK europoslanec a kvestor Evropského parlamentu Marcel Kolaja.

Evropský daňový systém je podle Pirátů roztříštěný, zastaralý a nekonkurenceschopný. Ve Spojených státech je průměrná daňová kvóta o 13 procent menší než v Evropské unii, uvedli. Přechodem na americký model daňových úlev by podle nich vznikla cílená motivace, která investice do udržitelných odvětví dokáže rapidně zvednout. Opatření by zahrnovala stanovení minimální korporátní daně 15 procent a zároveň daňové slevy na této dani pro pořizování obnovitelných zdrojů energie a jádra, nákup elektroaut a výrobu zeleného vodíku.

Piráti chtějí v Evropské komisi iniciovat změnu smluv, která umožní projednat korporátní daně v EU ve standardním legislativním procesu a navrhnout výjimku z korporátní daně pro investice do čistšího průmyslu.

Zefektivnit Evropskou investiční banku plánují Piráti návrhem, aby všichni unijní občané mohli dobrovolně vstupovat do dodatečného penzijního spoření. V současnosti je to umožněno pouze jejím zaměstnancům. To by spolu s alternativním spořením pro občany zajistilo nový příliv peněz pro EIB, které by mohla investovat do rozvoje udržitelných projektů a inovací.

Posledním pirátským pilířem pro oživení unijní ekonomiky je dotační podpora domácností. Podle nich je nynější finanční podpora neefektivní. Piráti by chtěli nasměrovat deset miliard eur (zhruba 253 miliard Kč) ročně z výnosu z emisních povolenek do sociálně-klimatického fondu, který by namísto velkých energetických firem podporoval domácnosti. Jedná se zhruba o dvojnásobek oproti původnímu návrhu Evropské komise.

Pomocí Green Dealu chce Evropská unie do roku 2050 dosáhnout klimatické neutrality a být prvním "klimaticky neutrálním blokem" na světě. Základem Zelené dohody je sada klimatických norem označovaná jako Fit for 55, která číslem 55 odkazuje právě k záměru snížit uhlíkové emise do roku 2030 minimálně o 55 procent v porovnání s rokem 1990. Podle směrnice EU by měla jako celek do roku 2030 produkovat 42,5 procenta celkové spotřeby energie z obnovitelných zdrojů. V roce 2021 činil unijní průměr podílu obnovitelných zdrojů na spotřebě 22,1 procenta, v Česku byl 17,3 procenta.

