Pitnou vodu v části Jesenice Bedlno zajišťuje od června do října cisterna

Pitnou vodu v části Jesenice Bedlno na Rakovnicku zajišťuje od června do října cisterna. Oblast patří mezi nejsušší v ČR a je ve srážkovém stínu Krušných hor, proto jejím obyvatelům opakovaně dochází voda ve studnách. Za několik let by měla začít stavba vodovodního přivaděče, řekl ČTK starosta Jesenice Jan Polák. Situaci na Rakovnicku mají pomoci i opatření v rámci boje proti suchu, například plánované nádrže na Rakovnicku či převod vody z povodí Ohře do povodí Blšanky a dále do povodí Rakovnického a Kolešovického potoka.

Obyvatelé Bedlna používají pitnou vodu ze studní, které nemají dostatečnou kapacitu především v letních měsících. "Město provozuje vodovod s užitkovou vodou," uvedl starosta. Avšak i v tomto případě vodní zdroje nestačí. Řešením by měl být vodovodní přivaděč, jehož příprava už začala, ale samotná stavba začne po etapách. Termín zahájení ještě není určený, Polák odhaduje, že by to mohlo být přibližně za pět či sedm let.

Do té doby bude pravděpodobně každé léto místním sloužit cisterna zapůjčená Správou státních hmotných rezerv (SSHR). Jesenici vyjde provoz cisterny včetně pronájmu, nákupu pitné vody, pohonných hmot a mzdy pracovníků, kteří zajišťují její doplňování, zhruba na 60 000 korun za sezonu.

Loni správa rezerv poskytla v souvislosti se suchem autocisterny, kontejnery na vodu nebo elektrocentrálu do čtyř obcí. Ve Středočeském kraji šlo o Mečeříž a Jesenici, v Ústeckém kraji o Dolní Poustevny a na Vysočině o obec Malčín. V letech 2020 a 2021 poskytla SSHR pomoc při suchu 11 obcím, tedy zhruba 10.000 lidí.

