Plzeň rozdá lidem stovky stromů, aby si je vysadili na svých pozemcích

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Iakov Filimonov / Shutterstock Sázení stromu

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Plzeň chce mít na svém území více zeleně, město proto rozdá lidem větší stromky, které si budou moci vysázet na své zahrady a pozemky. Schválili to radní, pro letošek se počítá s milionem korun, za který by město mohlo pro zájemce koupit až kolem 300 větších stromů. Pokud bude o výsadbu mezi lidmi zájem, projekt by pokračoval v příštím roce, řekl ČTK náměstek primátora odpovědný za dopravu a životní prostředí Aleš Tolar (STAN). Projekt a jeho finanční krytí musí ještě v září schválit zastupitelé.

Projekt je určený pro majitele pozemků, pouze fyzické osoby. Město určí druhy stromů, jejichž výsadbu bude podporovat, a vyzve vlastníky pozemků, aby se přihlásili, zda mají zájem takové stromy si u sebe vysadit. "V katalogu podporovaných stromů budou listnaté stromy jako dub, buk, jasan, javor, jírovec, lípa, bříza i habr a také některé ovocné stromy, naopak nebudou tam méně hodnotné druhy stromů jako túje, jejichž výsadbu dle oborníků není správné podporovat," řekl Tolar.

Město stromy nakoupí a žadatelům je v době výsadbové sezony formou daru rozdá. Pro jeden pozemek bude možné podat pouze jednu přihlášku. Žadatel jako vlastník pozemku v katastrálním území Plzně může požádat i na jiný pozemek, maximálně však na dva. Minimální výše hodnoty sadebního materiálu pro jednu přihlášku je 3500 korun, maximální 10.000 korun. "Za těch 10.000 korun bude možné vysadit pravděpodobně tři stromy. Chceme nakupovat už větší, vzrostlejší stromky, které budou mít větší šanci, že se uchytí a porostou, než malé sazenice," řekl Tolar.

Připomněl, že stromy fungují pro obyvatele měst jako zdroj kyslíku, samy spotřebovávají CO2, zároveň jsou klimatizačním prvkem, poskytují stín i úkryt a obživu mnoha druhům zvířat a přispívají ke zvlhčení prostoru. "V neposlední řadě patří stromy také mezi významnou estetickou složku zastavěného území. Z takové programu tak plynou výhody pro celou společnost, nikoli jen pro vlastníka pozemku, kde roste," dodal Tolar.

Pokud projekt schválí zastupitelstvo, bude možné podat přihlášku do 31. prosince.

reklama