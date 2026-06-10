Po erupci vyvržená sopečná hornina komplikuje u Papuy lodní dopravu a rybolov
Obyvatelé říkají, že jsou narušeny jejich běžné každodenní činnosti, jako je lov ryb a cestování do hlavního města provincie Lorengau například pro zásoby. Lidé v asi 800členné osadě Timoenai na jihu ostrova nemohou nyní používat přívěsné motory kvůli nahromaděné pemze. Ředitel tamní školy Michael Kuam tvrdí, že místní nemají na jídlo, protože nemohou prodávat ryby. Zorganizoval akci na odklízení pemzy, aby zabránil dlouhodobému poškození rybolovných oblastí a aby se mohla použít k zasypání bažinatých oblastí a vyrovnání místního hřiště.
Místní úředník Jayso James So-on už provinční vládu vyzval k přijetí opatření pro řešení katastrof. Papuánská vláda na žádost Reuters o komentář dosud nereagovala, premiér James Marape však už podle médií instruoval úřady, aby podmořskou aktivitu vyhodnotily.
"Pemza sama o sobě není nebezpečná. Hlavním problémem je, že je jí tam obrovské množství a nedá se v ní snadno pohybovat. Může trvat měsíce či roky, než se tyto plovoucí hromady díky mořským proudům a přílivům potopí," řekl novozélandský vulkanolog Mike Rosenberg.
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