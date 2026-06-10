https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/po-erupci-vyvrzena-sopecna-hornina-komplikuje-u-papuy-lodni-dopravu-a-rybolov
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Po erupci vyvržená sopečná hornina komplikuje u Papuy lodní dopravu a rybolov

10.6.2026 10:07 (ČTK)
Ilustrační foto
Ilustrační foto
Licence | Volné dílo (public domain)
Foto | Katsujiro Maekawa / Flickr
Husté vrstvy sopečné horniny vyvržené při podmořské erupci v Bismarckově moři na severovýchodě Papuy-Nové Guiney zablokovaly lodě, poškodily rybolovné oblasti a vyvolaly obavy z nedostatku potravin. S odvoláním na zástupce komunit na tamním ostrově Manus to dnes napsala agentura Reuters.
 
Erupce začala 8. května asi 125 kilometrů jihovýchodně od Manusu a stále pokračuje. Ukazují to satelitní snímky amerického Národního úřadu pro letectví a vesmír (NASA), na nichž je v moři zachycena zeleně zbarvená voda, sloupec kouře i pemza, tedy sopečná hornina vzniklá tuhnutím magmatu. Je na nich také vidět hnědá pemza na pobřeží ostrova, která podle místních sahá dva až tři metry do vody, takže nyní lze chodit tam, kde dříve byla hluboká voda.

Obyvatelé říkají, že jsou narušeny jejich běžné každodenní činnosti, jako je lov ryb a cestování do hlavního města provincie Lorengau například pro zásoby. Lidé v asi 800členné osadě Timoenai na jihu ostrova nemohou nyní používat přívěsné motory kvůli nahromaděné pemze. Ředitel tamní školy Michael Kuam tvrdí, že místní nemají na jídlo, protože nemohou prodávat ryby. Zorganizoval akci na odklízení pemzy, aby zabránil dlouhodobému poškození rybolovných oblastí a aby se mohla použít k zasypání bažinatých oblastí a vyrovnání místního hřiště.

Místní úředník Jayso James So-on už provinční vládu vyzval k přijetí opatření pro řešení katastrof. Papuánská vláda na žádost Reuters o komentář dosud nereagovala, premiér James Marape však už podle médií instruoval úřady, aby podmořskou aktivitu vyhodnotily.

"Pemza sama o sobě není nebezpečná. Hlavním problémem je, že je jí tam obrovské množství a nedá se v ní snadno pohybovat. Může trvat měsíce či roky, než se tyto plovoucí hromady díky mořským proudům a přílivům potopí," řekl novozélandský vulkanolog Mike Rosenberg.

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