Po novoročních oslavách Pražské služby uklidily 35,7 tuny odpadu, více než loni

Pražské služby uklidily po silvestrovských oslavách téměř 36 tun odpadu, meziročně o něco více. V ulicích města bylo pětkrát více pracovníků oproti běžnému dni. Práce byla bez jakýchkoliv komplikací, řekl mluvčí Pražských služeb Alexandr Komarnický.

Pracovníci Pražských služeb letos při novoročním úklidu odvezli 35,69 tuny odpadu do malešické spalovny k následnému energetickému využití. Loni to bylo zhruba 28 tun. Úklid v centru města zajistila podle Komarnického zhruba stovka pracovníků, více než 30 strojů a další technika.

Úklid byl zacílen zejména na Václavské náměstí a přilehlé ulice, pěší zóny v dolní části Václavského náměstí a navazující vozovky, Staroměstské náměstí, Královskou cestu, Karlův most, Malostranské náměstí, Nerudovu ulici a Hradčanské náměstí. V centru města navíc proti dřívějšku pracovníci vysbírávali podle Komarnického letos odpad také ze záhonů.

Pražské služby s úklidem v pondělí začaly kolem 03:00 a hotovo bylo zhruba v 10:00. "Těší nás, že jsme mohli vyrazit brzy do ulic a mít hotovo dříve, než se většina lidí probudí do nového dne v novém roce. Zároveň nebylo nic, co by nás jakkoli zdržovalo od práce," sdělil Komarnický.

Tradičně nejbouřlivější oslavy bývají v centru metropole. Praha od roku 2020 zpřísnila pravidla pro používání zábavní pyrotechniky. Rachejtle si lidé podle vyhlášky neodpálí v památkové rezervaci, na náplavkách, v přírodních parcích a chráněných územích, okolo vodních toků a na ostrovech, přehradách a hrázích, v okolí trojské zoo a u domovů pro seniory a dalších pobytových sociálních zařízení. Novoroční ohňostroj vedení města již nepořádá, dříve jej nahrazovalo takzvaným videomappingem, tedy světelnou projekcí na budovu Národního muzea. Od roku 2021 nebyl ani ten.

