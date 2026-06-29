Počasí dělá starosti jihomoravským rybářům, řeky jsou na hranici sucha či pod ní
V minulosti se na jižní Moravě ukázala situace komplikovaná až kritická pod Novomlýnskými nádržemi. Vícekrát se stalo, že tam ve velkém hynuly ryby, když jim došel v řece kyslík. "Aktuálně došlo k tomu, že je zastavená elektrárna, na tom jsme se domluvili," řekl Láníček. Díky tomu by měla být voda maximálně provzdušněná. Nicméně je otázka, jak se bude dále vyvíjet stav živin ve vodě a sinic a jak se to podaří rybám přečkat.
Rybáři chtějí také co nejdříve umístit na nátoku do Zámecké Dyje kyslíkové silo, tedy zařízení, které bude do vody vypouštět čistý kyslík. Chtěli tam dát aerátor, ale ukázalo se, že nemá dostatečný výkon. "V podstatě denně pozorujeme ryby, jak se chovají a věříme, že se to podaří přečkat," řekl Láníček. Problémy se podle něj objevují i na jiných místech jižní Moravy.
Zmínil také to, že rybám by pomohlo, kdyby se podařilo zvýšit podle dlouhodobějších plánů hladinu Novomlýnských nádrží. "Celkově je to také o hospodaření s vodou v krajině a o tom, co do řek teče při přívalových srážkách z polí," zmínil Láníček dlouholeté neduhy české krajiny, které komplikují život v řekách.
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