Podle ornitologů budou havrani a kavky nocovat po celém Brně ještě měsíc. Ptáci se letošní zimu chovají neobvykle

Velká hejna havranů a kavek budou podle odhadů ornitologů nocovat po celém Brně ještě přibližně měsíc. Letos v zimě se ptáci nečekaně přesunuli ze svého tradičního nocoviště v oblasti mezi Riviérou a univerzitním kampusem v Bohunicích do zástavby. Důvodem jejich neobvyklého chování je údajně úmyslné plašení, které nyní vyšetřuje Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP). ČTK to řekl předseda jihomoravské pobočky České společnosti ornitologické Jan Sychra."Ptáci se letos chovají velmi nestandardně, jako by byli zcela dezorientovaní. Pořád hledají nová místa, kde by mohli nocovat. Žádné se jim nelíbí, a tak se stále přesouvají dál. Není tedy zcela jasné, kam se nakonec dostanou, ale předpokládám, že ve městě zůstanou až do poloviny března, kdy obvykle odlétají," uvedl Sychra.

Během zimy se hejna objevila například u staré vrátnice nemocnice na Jihlavské, u hlavního vchodu Brněnského výstaviště, na Žlutém kopci, v parku na Špilberku a u Červeného kostela. "V posledních dnech je lidé viděli v Lužánkách a v okolí Bobycentra," dodal Sychra.

Podle ornitologů za nezvyklým pohybem ptáků stojí úmyslné plašení, a to nejen tleskáním či křikem, ale také pyrotechnikou a střelbou. "Přímé důkazy o tom, že havrani a kavky své tradiční nocoviště opustili právě kvůli plašení bohužel nemáme, ale samotné jejich chování tomu nasvědčuje. Tím, že se teď přesunuli do zástavby, se dostali do konfliktu s lidmi, kterým vadí trus nebo hluk. Zdokumentovali jsme několik případů, kdy obyvatelé záměrně vyhánějí hejna," řekl Sychra.

Plašení ptáky stresuje, narušuje jejich spánek a v důsledku toho může mít negativní dopad na jejich zdravotní stav. "Kvůli přítomnosti v hejnech zvláště chráněného druhu kavky obecné i z důvodu obecné ochrany havrana polního je takové jednání protizákonné," poznamenal Sychra. Ornitologové proto podali podnět na ČIŽP, která nyní záležitost vyšetřuje. "V případě prokázání přestupku hrozí pachatelům pokuta, jejíž horní hranice činí u fyzických osob 100 000 korun, u fyzických osob podnikajících a právnických osob pak dva miliony korun," uvedla mluvčí Miriam Loužecká.

Přestože ptáci letos oblast nad Riviérou opustili, podle Sychry to neznamená, že by trvale přestala být jejich nocovištěm. "Nemůžeme si být na 100 procent jistí, ale očekáváme, že se tam příští rok vrátí. Z tohoto důvodu a také proto, že v té lokalitě žije téměř 30 dalších zvláště chráněných druhů, stojím na tom, že tam nelze stavět lanovku," řekl.

Zamýšlená lanovka by měla propojit Pisárky s univerzitním kampusem v Bohunicích. Pražský městský soud zrušil loni v září dubnové pravomocné rozhodnutí ministerstva dopravy o povolení stavby a také předchozí rozhodnutí drážního úřadu z října roku 2022. Důvodem je to, že úřad dostatečně nezkoumal dopady na přírodu a krajinu.

