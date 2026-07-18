Podnikatelé úpravy systému emisních povolenek Evropské komise vesměs vítají
"Návrh komise jde správným směrem. Navržená úprava poskytuje více prostoru na realizaci dekarbonizačních opatření, ale je potřeba mít pro ně i fungující podmínky," řekla ředitelka sekce hospodářské politiky Svazu průmyslu a dopravy Pavlína Žáková. Těmi jsou zejména funkční infrastruktura včetně technologií pro zachytávání a ukládání uhlíku a konkurenceschopná cena elektřiny, která umožní dostatečnou poptávku po zelených produktech. Bez těchto podmínek podle ní ani dodatečný čas navíc nepřinese potřebnou změnu.
"Současně ale musíme říct, že tato revize řeší důsledky, ne příčinu. Evropský průmysl dnes čelí kombinaci vysokých cen energií, volatility trhu s povolenkami a rostoucí globální konkurence. Zpomalení 'lineárního redukčního faktoru' nebo úprava 'benchmarků' může krátkodobě ulevit, ale samo o sobě nezvyšuje dlouhodobou konkurenceschopnost EU," uvedla viceprezidentka Hospodářské komory Zuzana Krejčiříková.
Pochybnosti má svaz u návrhů, které mají podle komise řešit riziko úniku uhlíku, a tedy aspoň zpomalit odchod průmyslu z EU. Dosud podniky vystavené mezinárodní konkurenci dostávaly část povolenek bezplatně. Návrh komise počítá s pokračováním bezplatné alokace, a dokonce s mírným prodloužením až do roku 2038, a navrhuje i úpravu metodiky pro její výpočet, takzvané benchmarky, ale nově zavádí podmíněnost bezplatné alokace dekarbonizačními plány a investicemi do dalšího snižování emisí.
"Tato novinka jde proti smyslu zachování konkurenceschopnosti evropských výrobků i na trzích mimo EU. Řeší pouze vnitřní trh, ale nenabízí řešení pro zachování konkurenceschopnosti evropských výrobků mimo EU. Proto jsme volali po řešení tohoto nesouladu a zachování bezplatné alokace, ale bez dalších podmínek," doplnila Žáková.
Svaz průmyslu vítá navržené pokračování Modernizačního fondu, který by měl být i v budoucnu určen zemím s nižší ekonomickou úrovní. Navržené kritérium HDP na obyvatele 75 procent průměru unie v letech 2022 až 2024 by mělo zajistit, že se pro čerpání z Modernizačního fondu bude kvalifikovat i ČR, podotkla Žáková.
Komise dnes zároveň publikovala i nový cíl elektrifikace pro rok 2040. "Vítáme, že je nezávazný, zároveň ale platí, že může zvyšovat náklady firem. Elektrifikaci podporujeme jako správný směr, ale bez levné a dostupné elektřiny se z ní stává jen další zátěž," dodala Krejčiříková.
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