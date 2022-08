Podoba parku na soutoku Vltavy a Berounky vzejde z mezinárodní soutěže

Licence | Volné dílo (public domain) Foto | Uza / Uza / Wikimedia Commons

Podoba plánovaného Příměstského parku Soutok na soutoku Vltavy a Berounky na jihu Prahy vzejde z mezinárodní krajinářsko-urbanistické soutěže. Tu by mělo město vyhlásit na začátku srpna a vítězný návrh bude znám v dubnu příštího roku. Vyplývá to z dokumentu, který schválili pražští radní. Soutěž pro magistrát uspořádá Institut plánování a rozvoje (IPR). Park, který z Prahy přesáhne i do Středočeského kraje, by měl sloužit mj. rekreaci a zvyšovat rozmanitost krajiny. Mohly by tam být sady a aleje a část plochy sloužit k pastvě zvířat.

V soutěži město najde strategii dlouhodobého rozvoje území, návrh obnovy okolí obou řek a rovněž návrh k přírodě šetrné protipovodňové ochrany Lipenců a dolních Černošic. Dál půjde o podobu vstupů do parku v Černošicích a v Radotíně včetně návrhu parkoviště a zastávek veřejné dopravy a zároveň návrh bezpečného propojení Zbraslavi a Radotína pro pěší a cyklisty.

Podle schváleného harmonogramu IPR soutěž vypíše letos 3. srpna a v září vybere šestici návrhů. Jejich počet bude postupně zúžen na tři, které porota vybere v lednu příštího roku. Vyhlášení výsledků soutěže je naplánováno na 15. dubna příštího roku a následně město podepíše s vítězem smlouvu.

Na území nivy na soutoku Berounky a Vltavy žije mimo jiné 560 druhů motýlů. V lokalitě jsou také ledňáčci nebo bobři. Park by měl sloužit i zemědělskému hospodaření, ale ne velkoplošného typu, zároveň což by rozvíjelo biodiverzitu.

