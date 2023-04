Podoba příměstského parku Soutok na jihu Prahy bude známa do konce dubna

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | IPR Praha Soutok Berounky a Vltavy.

Podoba plánovaného příměstského parku na soutoku Vltavy a Berounky na jihu Prahy bude známa do konce letošního dubna. Město spolu s odborníky nyní vybírá vítěze mezinárodní krajinářsko-urbanistické soutěže. V rozhovoru s ČTK to řekla náměstkyně primátora Jana Komrsková (Piráti). Kdy bude park hotov, nelze podle ní v současné době říct.

Park, který z Prahy přesáhne i do Středočeského kraje, by měl sloužit mimo jiné rekreaci a zvyšovat rozmanitost krajiny. Mohly by tam být sady a aleje a část plochy sloužit k pastvě zvířat. "V současné době se uskutečňuje vyhodnocení soutěže a 26. dubna má být slavnostní akce, kde bude oznámen vítěz. Následovat bude veřejná zakázka na vytvoření plánu rozvoje a revitalizace území podél Vltavy a Berounky," řekla Komrsková.

Z krajinářsko-urbanistické studie podle ní vzejde strategie rozvoje území, návrh obnovy okolí obou řek a rovněž návrh k přírodě šetrné protipovodňové ochraně Lipenců a Dolních Černošic.

Následně bude město řešit podobu vstupů do parku v Radotíně a Černošicích včetně návrhu parkoviště a zastávek MHD či návrh bezpečného propojení Zbraslavi a Radotína pro pěší a cyklisty. Pro tyto oblasti vzniknou samostatné studie, které budou vycházet z výsledků zmíněné studie. "Jejich vytvoření by mělo trvat něco málo přes rok," řekla Komrsková.

Kdy konkrétně začne budování parku a kdy bude dokončen a otevřen veřejnosti, nelze podle náměstkyně v tuto chvíli říci. "Bude to největší park, bude desetkrát větší než Stromovka, a to není práce na jedno volební období," řekla. Kromě velkého rozsahu navíc bude nutné se zabývat proměnou mimo jiné brownfieldů či zemědělské půdy, které se na území plánovaného parku nacházejí, což také nebude snadné, dodala Komrsková.

Na území nivy na soutoku Berounky a Vltavy žije mimo jiné 560 druhů motýlů. V lokalitě jsou také ledňáčci nebo bobři. Park by měl sloužit i zemědělskému hospodaření, ale ne velkoplošného typu, což by zároveň rozvíjelo biodiverzitu.

